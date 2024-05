O rei Charles agora é mais rico que a rainha Elizabeth, mas não Paul McCartney

Rei Carlos já está superando sua falecida mãe, a amada Rainha Isabel IIde uma forma importante… graças a um planejamento financeiro superior.

O Sunday Times divulgou na sexta-feira sua Lista dos Ricos de 2024… que destacava as pessoas mais ricas do Reino Unido, e sem surpresa Sua Alteza Real entrou na lista, mas o fato notável é que seu patrimônio líquido excede em muito o do ex-monarca de Windsor.

De acordo com a lista, o rei vale US$ 770 milhões – o que, surpreendentemente, apenas o torna a 258ª pessoa mais rica do país. Sua fortuna aumentou significativamente no ano passado… já que sua riqueza em 2023 foi notavelmente menor em US$ 12 milhões.

Ainda assim, como mencionamos, os US$ 770 milhões de Charles são mais de US$ 300 milhões a mais do que a riqueza pessoal que Elizabeth tinha na época de sua morte em 2022. O relatório diz que Charles arrecadou muito dinheiro com os lucros de seu Ducado da Cornualha… guardando esse dinheiro, especialmente depois de perder US$ 21 milhões para princesa Diana em seu divórcio.

O ducado é uma grande propriedade, avaliada em cerca de mil milhões de dólares e inclui muitas propriedades. O rei supostamente aumentou os lucros do ducado em 42,6% durante um período de 10 anos.

POR FALAR NISSO, Príncipe William herdou o ducado depois que seu pai se tornou rei – então, sim… é assim que os ricos ficam mais ricos. Riqueza geracional, muito?

Ainda assim, a riqueza de Charles é apenas uma migalha em comparação com outras da lista. Paul McCartney foi incluído na lista… fazendo história como o primeiro músico do Reino Unido a se tornar bilionário.

Na verdade, a estrela dos Beatles e sua esposa Nancy classificado quase cem posições acima de seu rei, com valor estimado em US$ 1,27 bilhão.

Eles também venceram JK Rowling, Elton John, Victoria Beckham dar David Beckhamdar Simon Cowell.