O suposto lado feio de Diddy remonta a décadas, novas alegações de abuso em relatório

Pedra rolando acaba de publicar um extenso artigo sobre o magnata do rap em apuros – detalhando sua história de vida e ascensão à fama a partir dos anos 90 … agora coincidindo com sua atual investigação criminal federal, que pode levar Diddy atrás das grades por um longo tempo.

Durante a investigação de 6 meses, os repórteres do RS alcançaram mais de 300 pessoas no mundo de Diddy e entrevistaram mais de 50 ex-amigos, conhecidos, funcionários, artistas e membros da indústria. Muitos deles recusaram-se a falar… mas aqueles que o fizeram tinham muito a dizer.

Outras mulheres que Diddy namorou também são mencionadas nesta história – incluindo Jennifer Lopez, que RS relata foi submetido a funcionários da Bad Boy tentando transmitir uma mensagem a ela via Diddy depois que eles se separaram na tentativa de reconquistá-la. Aparentemente, Diddy enviou esses funcionários do BB aos estúdios do ‘TRL’ para ficarem do lado de fora com cartazes … implorando para que ela voltasse com Puffy naquela época.