O técnico da França, Deschamps, inclui Kanté e Barcola na seleção europeia

O técnico da França, Didier Deschamps, incluiu o meio-campista N’Golo Kanté em sua lista preliminar de jogadores para o Campeonato Europeu nesta quinta-feira e convocou pela primeira vez o atacante do Paris Saint-Germain, Bradley Barcola.

O retorno de Kanté não era esperado após a saída do ex-jogador do Chelsea para a lucrativa liga saudita no verão passado, depois de ter lutado contra lesões. O vencedor da Copa do Mundo de 2018 não joga pela França desde junho de 2022.

Deschamps disse que Kanté redescobriu sua forma no Al-Ittihad.

“Ele teve uma temporada completa, embora não em uma liga europeia, pois joga na Arábia Saudita, onde recuperou toda a sua forma física”, disse Deschamps ao anunciar sua convocação no canal de TV francês TF1. E penso que com a sua experiência e formação, estou convencido de que a nossa equipa será mais forte com ele.”

Em contrapartida, a presença de Barcola no plantel era amplamente esperada após a excelente temporada no PSG.

Depois de chegar do Lyon, o extremo de 21 anos, com excelente velocidade e drible, instalou-se rapidamente no clube repleto de estrelas. Ele se destacou em grandes jogos e foi o principal motivo pelo qual o PSG conseguiu ultrapassar o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões.

O lateral-esquerdo do Real Madrid, Ferland Mendy, que não joga pela França desde setembro de 2022, também está de volta.

O zagueiro do PSG Lucas Hernández, que recentemente passou por uma cirurgia após ruptura do ligamento cruzado anterior esquerdo, ficou de fora.

Deschamps ainda pode alterar seu elenco antes do prazo final de 7 de junho, quando as equipes deverão fornecer à UEFA uma lista de no mínimo 23 jogadores e no máximo 26.

O torneio na Alemanha começa em 14 de junho. A bicampeã França está no Grupo D com Áustria, Holanda e Polônia.

Antes de viajar para a Alemanha, o finalista da Copa do Mundo fará dois amistosos contra Luxemburgo e Canadá.

Esquadrão Completo:

Goleiros: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens)

Defensores: Jonathan Clauss (Marselha), Theo Hernández (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter de Milão), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern) Munique).

Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Mónaco), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), N’Golo Kanté (Al-Ittihad), Adrien Rabiot (Juventus Turim), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery ( PSG).

Avançados: Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Bayern de Munique), Ousmane Dembélé (PSG), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Inter de Milão).

O redator da ESPN Julien Laurens contribuiu para este relatório. Informações da Associated Press também foram utilizadas.