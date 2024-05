O técnico do Man City, Guardiola, ‘cansado’, a próxima temporada pode ser a última

Pep Guardiola deu a entender que a próxima temporada pode ser a última como técnico do Manchester City.

Guardiola levou seu time ao quarto título inglês consecutivo, recorde, com uma vitória por 3 a 1 sobre o West Ham, no Etihad Stadium, no domingo.

Ele tem contrato até 2025 que pretende honrar, mas o jogador de 53 anos sugeriu que talvez não assine outro novo contrato.

“A realidade é que estou mais perto de sair do que de ficar”, disse Guardiola.

“Conversamos com o clube e sinto que quero ficar agora. Ficarei na próxima temporada e durante a temporada conversaremos. Mas depois de oito ou nove anos, veremos”.

Pep Guardiola levou o Man City a quatro títulos consecutivos da liga. Imagens de Michael Regan/Getty

Guardiola já conquistou 15 troféus importantes em oito anos no City e pode chegar aos 16 na final da FA Cup contra o Manchester United no próximo fim de semana.

O ex-técnico do Barcelona e do Bayern de Munique admitiu que está “cansado” e disse que precisará encontrar uma nova “motivação” durante o verão, antes de iniciar a nova temporada em agosto.

“Tenho um contrato, ainda estou aqui”, disse ele. “Em alguns momentos fico um pouco cansado, mas em alguns momentos adoro e estamos aqui vencendo jogos, parecendo bem com novos jogadores.

“Começo a pensar: ‘Ninguém fez quatro seguidas, por que não tentamos?’ E agora sinto que está feito, então o que vem a seguir?

“No momento não sei exatamente qual é a motivação para fazer isso porque é difícil encontrá-la quando tudo está feito.”

Se Guardiola cumprir seu compromisso de permanecer no City na próxima temporada, ele espera que o Arsenal lute novamente pelo título.

A equipe de Mikel Arteta terminou em segundo lugar nas últimas duas temporadas, depois de somar 89 pontos nesta temporada. Guardiola disse que “entendeu a mensagem”.

“Antes era o Liverpool que ultrapassava os nossos limites, e agora foi o Arsenal”, disse Guardiola.

“Quero parabenizá-los do fundo do meu coração, por Mikel, sua equipe e jogadores. Eles tiveram uma temporada incrível. Temos que tomar as decisões certas nos próximos anos porque elas vieram para ficar”.