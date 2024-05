O titular dos Yankees, Clarke Schmidt, acredita que derrubou o arremesso de RH

NOVA YORK – Clarke Schmidt pensou ter inclinado seu arremesso para Dylan Moore, do Seattle, que colocou os Mariners à frente para ficar com um home run de duas corridas no terceiro turno da vitória por 6-3 sobre o New York Yankees na noite de terça-feira.

Josh Rojas dobrou com um eliminado para se tornar o primeiro corredor dos Mariners, e Schmidt disse após o jogo que Rojas transmitiu sua intenção de lançar um cortador de contagem completa.

“Obviamente, a gorjeta faz parte deste jogo e é um fator que está sempre em nossas cabeças e é algo que estamos bem cientes”, disse Schmidt.

Ele lançou um arremesso de 93,1 mph sobre o preto do lado de fora da placa. Moore dirigiu 386 pés nos assentos do campo esquerdo para uma vantagem de 2-0.

“Consegui tirar a cabeça e bater forte”, disse Moore, que acrescentou um home run solo no campo oposto ao nono contra Nick Burdi.

‘[He] foi definitivamente, provavelmente transmitindo alguns sinais lá na segunda e obviamente valeu a pena para eles”, disse Schmidt sobre Rojas. “Eles conseguiram duas corridas. Mas consegui fazer ajustes depois que vimos o vídeo e apenas parte do jogo. Outro fator nisso.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Schmidt (5-2), que havia vencido suas três partidas anteriores, permitiu cinco rebatidas em cinco entradas. Ele tem uma ERA de 2,59.

Um destro de 28 anos, Schmidt tinha 9-9 com um ERA de 4,64 no ano passado em sua primeira temporada como membro em tempo integral do rodízio dos Yankees.

“Todo mundo tem coisas que faz lançando que você pode padronizar de certas maneiras com a maneira como você se apresenta ou seja lá o que for”, disse Schmidt. “Talvez nos últimos anos eu tivesse uma dica diferente e agora é outra dica. E então é apenas prestar atenção constantemente e ter certeza de que você está por dentro de pequenas coisas como essa. Obviamente, pode ser a diferença em um jogo Mas, para mim, é algo que estamos cientes este ano apenas durante nossas saídas, e fizemos ajustes e continuaremos a fazer ajustes.”

Seattle aumentou a contagem de arremessos de Schmidt. Ele lançou 100 arremessos em cinco entradas.

“Achei que eles tinham um plano de jogo muito bom, errando muitos arremessos, muitas contagens profundas”, disse Schmidt.