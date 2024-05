O Tottenham tem ‘muito espaço para melhorias’ – Son Heung-Min

MELBOURNE, Austrália – O capitão do Tottenham, Son Heung-Min, disse na terça-feira que há “muito espaço para melhorias” após o primeiro ano de Ange Postecoglou no clube e que os jogadores assumirão a responsabilidade de progredir.

Son e seus companheiros de equipe voaram para Melbourne, cidade natal de Postecoglou, na manhã de terça-feira para um amistoso pós-temporada contra o Newcastle United, time da Premier League, na quarta-feira, com uma multidão de 80.000 pessoas esperada no Melbourne Cricket Ground (MCG).

O Spurs terminou a temporada em quinto lugar e garantiu uma vaga na Liga Europa com uma vitória por 3 a 0 sobre o Sheffield United no último dia da campanha, encerrando uma ausência de um ano das competições europeias.

No entanto, Son reconheceu que havia muito espaço para melhorias no segundo ano de mandato de Postecoglou.

“Temos conversado bastante sobre isso, depois [Ange’s] primeira temporada e, obviamente, poderíamos fazer muito melhor”, disse Son aos repórteres em Melbourne.

“Vemos isso, mas acho que estamos ansiosos. [The season is] desapareceu e devemos aprender que há muito espaço para melhorias.

“A próxima temporada será muito melhor e os jogadores assumirão a responsabilidade de serem [able to] avance e seja disciplinado.

“Onde terminamos, é por nossa causa. Não por mais ninguém. Por isso, precisamos pensar sobre isso e, para a próxima temporada, não podemos cometer os mesmos erros.”

Son Heung-Min foi o maior goleador do Tottenham na Premier League com 17 gols em 35 partidas. Imagens de Morgan Hancock/Getty

Os jogadores do Spurs embarcaram em voos para a Austrália poucas horas depois da vitória em Bramall Lane, no domingo, com Postecoglou brincando que haviam perdido uma segunda-feira inteira durante a viagem ao Down Under.

Com a carga e o cansaço dos jogadores sendo uma questão cada vez mais controversa nas principais ligas do mundo, o técnico australiano já destacou que turnês pós-temporada como a desta semana não ocorrerão quando o clube tiver jogos europeus para disputar.

Mas com a FIFA a avançar na semana passada para rever os regulamentos que impedem que os jogos da liga nacional sejam disputados internacionalmente, a perspectiva de mais viagens internacionais é grande para os Spurs e outras equipas da Premier League nos próximos anos.

“Acho que é um desafio para todos em termos de calendário do futebol, sabemos que está cada vez mais congestionado”, disse Postecoglou.

“Sonny teve que ir para a Copa da Ásia em janeiro, tínhamos caras na AFCON. Nesta entressafra, temos caras na Euro e na Copa América. obrigatório.

“Acho que para todos os órgãos dirigentes, trata-se de tentar obter um calendário que permita que o jogo seja exposto tanto quanto possível, mas também permita que os jogadores – que são os participantes mais importantes – possam jogar no mais alto nível.”

Para Son, sua temporada se estenderá até a janela internacional do próximo mês, depois de visitar a Austrália, com a Coreia do Sul marcada para jogar as eliminatórias da Copa do Mundo contra Cingapura e China nos dias 6 e 11 de junho.

A Coreia do Sul ainda não nomeou um treinador em tempo integral após a demissão de Jürgen Klinsmann após a eliminação pela Jordânia nas semifinais da Copa da Ásia, com o ex-técnico da K-League, Kim Do-hoon, atuando como interino nesta janela.

“Não tenho contato com a federação [about the coaching situation]”, disse o filho.

“Não é meu trabalho, meu trabalho é jogar em campo. Se leva tempo, leva tempo. Acho que precisamos encontrar o treinador certo para trazer sucesso. Não existe uma decisão perfeita.”

“Precisamos ter certeza de trazer o homem certo para trazer sucesso. Se levar tempo, levará tempo.”