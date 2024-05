O triplo-duplo de Luka Doncic impulsiona Mavs para uma vantagem de 3-2 sobre o Thunder

OKLAHOMA CITY – A superestrela do Dallas Mavericks, Luka Doncic, intencionalmente, não teve queixas na noite de quarta-feira.

Doncic entrou no jogo 5 contra o Oklahoma City Thunder determinado a não gastar energia discutindo com os árbitros. Ele desabafou com frequência durante uma derrota frustrante no jogo 4, como Doncic costuma fazer. Mas na quarta-feira, ele decidiu que a alegria seria o atributo dominante da sua abordagem a esta disputa crítica no hostil Paycom Center.

“Concentre-se apenas no basquete”, disse Doncic após a vitória por 104-92 que colocou os Mavs a uma vitória das finais do Oeste. “Lembre-se daquilo que amo, daquilo que adoro fazer. Basta jogar basquete.”

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Doncic, que tem lidado com uma torção no joelho direito, uma dor no tornozelo esquerdo e a defesa sufocante do defensor do Thunder, Luguentz Dort, enquanto lutava para cumprir seus padrões All-NBA nos primeiros quatro jogos da série, respondeu com seu melhor desempenho nesses playoffs. Ele fez 31 pontos, 10 rebotes e 11 assistências.

As poucas conversas que Doncic teve com os árbitros na noite de quarta-feira foram breves e cordiais. Ele evitou discussões e brigas durante um jogo que os Mavs lideraram nos últimos 43 minutos e 59 segundos.

“Conversei com eles normalmente, sem reclamar – nada”, disse Doncic, que registrou o terceiro triplo-duplo de 30 pontos em playoffs de sua carreira. “Acho que foi o jogo inteiro, nada. Então fui lá e joguei. Divirto-me, divirto-me. Era o velho Luka – um sorriso no rosto.”

Doncic, que teve uma média de 22,0 pontos por jogo e 39,0% de arremessos nos primeiros quatro jogos da série, alterou sua rotina pré-jogo iniciando seu aquecimento individual cerca de 15 minutos antes do normal. O atacante do Mavs, Derrick Jones Jr., que estava realizando sua rotina de aquecimento ao mesmo tempo, teve uma boa sensação enquanto Doncic continuava drenando os arremessos.

“Eu estava sentado dizendo: ‘Será um longo dia para eles’”, disse Jones. “Sempre insisti, ’77 é incrível.’ Uma vez que ele adquira o ritmo e comece a andar, você não pode pará-lo.”

Doncic entrou no ritmo na hora, marcando os primeiros pontos do jogo ao beijar o vidro em um drible. Seu próximo balde foi um arremesso de 21 pés que ele lançou porque foi atropelado pelo atacante do Thunder, Jalen Williams, e esperava que o apito soasse. Depois que a bola passou pela rede, Doncic olhou para o árbitro Kevin Scott, mas silenciosamente voltou para a defesa.

Doncic permaneceu equilibrado enquanto dominava como artilheiro e distribuidor. Ele acertou um punhado de chutes que interromperam o ímpeto do Oklahoma City, mais notavelmente um passo para trás 3 sobre Dort do lugar favorito de Doncic na ala esquerda imediatamente após o Thunder reduzir o déficit para um dígito no minuto final do terceiro quarto. Suas 11 assistências foram destacadas por feeds aos companheiros de equipe em cinco enterradas, incluindo quatro alley-oops. Jones foi o maior beneficiário do fato de Doncic atrair multidões e criar, já que marcou cinco vezes nas moedas de Doncic e terminou com 19 pontos em 7 de 9 arremessos.

Doncic finalizou 11 de 22 no chão, 5 de 11 na faixa de 3 pontos e 2 de 3 na linha de lance livre. Ele riu quando questionado sobre lançar tão poucos lances livres, dizendo que não queria discutir o assunto.

“Ele é humano; ele não é um robô”, disse Kidd quando questionado sobre o comportamento incomumente calmo de Doncic. “Às vezes, apenas marcamos que ele vai apostar 30, 10 e 10. Você sabe que os playoffs são difíceis mental e fisicamente. Antes do jogo, entenda que você não receberá nenhuma ligação na estrada. Você precisa entender você tenho que brincar com isso.”

A co-estrela de Mavs, Kyrie Irving e Kidd, discutiram com Doncic sobre não se distrair com sua frustração por não receber chamadas erradas que ele acredita merecer. Irving enfatizou a Doncic que os Mavs estão no seu melhor quando o finalista do MVP se concentra no “quadro geral” em vez de se estressar com assobios que não acontecem do seu jeito.

“Acho que ele pode aprender com isso esta noite, assim como todos nós, e continuar a afirmar para si mesmo que quando ele está focado apenas em seu jogo e em fazer as coisas certas, então floresceremos como equipe”, disse Irving. , que marcou 12 pontos em 5 de 11 arremessos.

“Eu também não vou sentar aqui e reclamar dele quando você chegar aos árbitros, como se os árbitros fossem perfeitos. Às vezes é justificado atacar os caras que estão arbitrando o jogo, mas acho que ele encontrou um equilíbrio saudável esta noite, onde estava realmente focado em nos colocar no ataque e fazer as jogadas certas e garantir que mantivéssemos o pé no acelerador.”

Doncic também contribuiu para outro esforço defensivo dominante e enxameado para Dallas. Oklahoma City terminou com o menor número de pontos em qualquer jogo desta temporada, temporada regular ou playoffs.

Doncic selou a vitória ao bloquear a tentativa de bandeja de transição do superastro do Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, faltando 55 segundos para o fim. Doncic brincou no pós-jogo sobre sua candidatura ao All-Defensive para a próxima temporada, mas está aproveitando a oportunidade que os Mavs têm no momento.

“Esta equipe é especial”, disse Doncic. “Estamos juntos há apenas cinco meses, e estou me divertindo muito com esse time.”