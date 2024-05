O UFC planeja ser ‘flexível’ no próximo acordo de direitos de transmissão, incluindo o potencial fim do PPV tradicional

O UFC espera oferecer muito valor a qualquer parceiro em potencial sob os termos de um novo acordo de direitos de transmissão após o contrato atual da promoção com a ESPN expirar em 2025.

É claro que o UFC permanece firme na possibilidade de chegar a um novo acordo com a ESPN para permanecer na rede de propriedade da Disney depois de assinar um contrato massivo para transferir todo o conteúdo, incluindo pay-per-views, para lá em 2018. Dito isso, o presidente da TKO Group Holdings, Mark Shapiro disse na segunda-feira que o UFC já superou o acordo assinado com a ESPN há seis anos.

“É onde queremos estar”, disse Shapiro sobre a ESPN durante a conferência JP Morgan Technology, Media and Communications na segunda-feira. “Amamos os vizinhos da ESPN, aqueles que nos conduzem e aqueles que nos conduzem para fora.

“Dito isto, crescemos para uma posição em que agora estamos submonetizados. Isso é apenas um fato. Não quando fizemos o acordo. Foi um contrato de gravação, muito emocionante, foi o triplo do que estávamos conseguindo na FOX, mas agora estamos submonetizados, dada a audiência, dadas as avaliações, dadas as demos e estamos ansiosos para ter essas conversas.”

O UFC tem uma janela de negociação exclusiva com a ESPN a partir de janeiro, mas depois a organização pode começar a receber ofertas de outros potenciais compradores.

Shapiro revelou que antes de assinar com a ESPN em 2018, o UFC estava na verdade muito perto de fechar um acordo com a Amazon, já que o enorme conglomerado buscava expandir seu serviço de streaming de vídeo Prime antes de assinar um acordo de US$ 1 bilhão por ano para conseguir o Thursday Night Football da NFL. pacote.

Ele mencionou a Amazon ao detalhar como o UFC planeja trabalhar com potenciais parceiros no pacote perfeito quando se trata do próximo acordo de direitos de transmissão que começa em 2026.

“Acho que falar por Dana [White] e Ari [Emanuel], eu diria que seremos muito flexíveis na próxima negociação, assim como fomos nesta”, disse Shapiro. “Vendemos nossos direitos de pay-per-view depois de todos esses anos com o UFC fazendo pay-per-views mensais através da DirecTV e a cabo, e finalmente vendemos esses direitos para a ESPN. Antes disso, estávamos conversando para fazer isso com a Amazon. No final das contas optamos pela ESPN, mas avançamos bastante com a Amazon.

“Agora é um cenário evoluído como discutimos. A ESPN está prestes a lançar seu próprio carro-chefe direto ao consumidor. Peacock está tentando aumentar sua penetração. A Paramount+ está usando esportes para aumentar sua penetração. Já falamos sobre Apple, Amazon, YouTube, muitos lugares saudáveis ​​para estarmos. Mas seremos flexíveis, por isso estamos a dar a qualquer parceiro em perspectiva ou parceiro actual a melhor programação para as janelas mais ideais, para que possam aumentar a sua base e manter a sua [subscriptions]. Muito importante.”

A maior bomba que Shapiro lançou durante aquela conversa foi a possibilidade de que um futuro parceiro de transmissão pudesse potencialmente desembolsar dinheiro suficiente para comprar não apenas os direitos televisivos do UFC, mas todo o pacote pay-per-view.

Na verdade, Shapiro sugeriu que isso poderia ser algo que a ESPN poderia querer explorar enquanto a rede se prepara para lançar seu próprio serviço de streaming independente em 2025.

“Se eu, por exemplo, estivesse lançando a ESPN, carro-chefe direto ao consumidor, poderia pensar em apenas comprar o pay-per-view e colocá-lo nesse canal principal”, disse Shapiro. “Como você só consegue, assim como ESPN +, se tiver carro-chefe.

“Se você está tentando lançar o carro-chefe da ESPN e como quer que eles o chamem, esse é o título provisório, e você está tentando cobrar US$ 29, US$ 39,99, seja lá o que for, nada melhor do que ter um pagamento mensal entre cotações. por visualização exclusiva dessa plataforma. Ainda não tivemos essas conversas com a ESPN, mas isso é apenas um exemplo do tipo de flexibilidade que vamos trazer para as conversas.”

O que isso significa é que potenciais parceiros de transmissão como a ESPN pagariam ao UFC uma quantia substancial de dinheiro e então possivelmente colocariam eventos pay-per-view como o próximo card do UFC 302 ou o retorno de Conor McGregor no UFC 303 em um serviço de streaming onde os consumidores pagando um A sensação de assinatura mensal já daria acesso ao cartão sem desembolsar US$ 80 adicionais (o custo atual de um pay-per-view do UFC).

Foi isso que a Netflix fez com a próxima luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson, que é transmitida ao vivo para todos os assinantes, sem viver atrás de qualquer outro acesso pago.

De acordo com o acordo atual do UFC, a ESPN atua como fornecedora exclusiva de transmissões pay-per-view, mas os telespectadores têm que pagar pelo serviço de streaming ESPN+ e depois por uma taxa adicional para assistir aos cartões premium como UFC 302 ou UFC 303.

Claro, Shapiro afirmou que essas discussões ainda não aconteceram na ESPN, mas é óbvio que o UFC parece aberto a toda e qualquer oferta – se o preço for justo.

“Sabemos que temos uma programação de primeira linha”, disse Shapiro sobre o UFC. “Sabemos que temos conteúdo premium. Sabemos que temos um volume de conteúdo premium. Temos o suficiente para caber em muitos tubos sem aumentar a tonelagem. Quando olho para alguns outros esportes, e deixo algumas marcas de fora, alguns deles têm uma pós-temporada muito forte, mas na temporada regular, há muita coisa lá, e tudo se torna um ruído branco. Não sofremos com isso. Somos conteúdo premium na temporada regular, se você quiser, e somos premium duplo, se você quiser, quando você chega aos pay-per-views ou aos eventos premium ao vivo. Esse é um bom lugar para estar.

“Ao mesmo tempo, queremos ser acomodados porque isso acontece nos dois sentidos. Precisamos dessas plataformas para aumentar nosso público. Para fazer crescer a nossa marca. Para aumentar nossos seguidores globalmente. Eles precisam de nós para aquisição, retenção e aumento de preços. Deve ser um casamento muito saudável.”