O vencedor do Kentucky Derby, Mystik Dan, indo para Preakness

Afinal, Mystik Dan, o cavalo que venceu o Kentucky Derby por um nariz no final mais próximo da corrida em mais de meio século, está indo para Preakness no próximo fim de semana, mantendo viva a chance de outro vencedor da Tríplice Coroa.

O treinador Kenny McPeek anunciou a decisão no sábado, depois de conversar com os proprietários e pesar os prós e os contras de competir com seu cavalo novamente em um curto período de duas semanas. Ele inicialmente expressou preocupação com esse período depois que Mystik Dan teve um mau desempenho nas mesmas circunstâncias em novembro.

Mas ele gostou o suficiente do que viu nos treinos para arriscar.

“Todos os sistemas funcionam”, disse McPeek no sábado. “O cavalo está fantástico.”

A possibilidade de Mystik Dan, que terminou logo à frente de Serra Leoa e Forever Young na corrida de 1¼ milha em Churchill Downs no fim de semana passado, graças a uma viagem perfeita do jóquei Brian Hernandez Jr., não ir para Preakness no próximo sábado levantou questões sobre o status da corrida de prestígio. Duas vezes nos quatro anos anteriores, o vencedor do Derby não correu – produto de várias circunstâncias.

Mas a atração de ir para Baltimore era demais para ser deixada de lado por McPeek, que venceu o Preakness 2020, adiado pela pandemia, com a potranca Swiss Skydiver ao derrotar o campeão do Derby, Authentic.

Ninguém ganhou o Derby e o Preakness desde o último campeão da Tríplice Coroa, Justify em 2018 para o Hall da Fama Bob Baffert. Mystik Dan fazendo isso estabeleceria uma inovação: uma Tríplice Coroa em jogo no Hipódromo de Saratoga, onde o Belmont será realizado pelos próximos dois anos, enquanto a antiga casa da corrida em Long Island está sendo demolida e reconstruída como parte de um enorme projeto de reconstrução de US$ 455 milhões.

Mas Mystik Dan pode não ser o favorito do Preakness. Essa distinção provavelmente pertence a Muth, um dos dois cavalos trazidos por Baffert, que novamente não foi autorizado a inscrever cavalos no Derby por causa de uma proibição de Churchill Downs causada pela falha de Medina Spirit em um teste de drogas depois de terminar em primeiro na corrida. em 2021.

O único outro cavalo do Derby que deverá correr no Preakness é o 17º colocado Just Steel, treinado por D. Wayne Lukas, de 88 anos, do Hall da Fama.