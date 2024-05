O zagueiro do Man United, Martínez, deve retornar por lesão – Ten Hag

MANCHESTER, Inglaterra – Erik ten Hag espera que Lisandro Martínez esteja apto para o jogo do Manchester United na Premier League contra o Newcastle United, na quarta-feira.

Martinez está restrito a apenas 11 jogos nesta temporada devido a problemas nos pés, joelhos e panturrilhas. O zagueiro não joga desde o empate em 1 a 1 com o Brentford, no dia 30 de março, mas deve fazer parte da equipe que enfrentará o Newcastle.

“Acho que ele retornará ao time”, disse Ten Hag em entrevista coletiva na terça-feira. “Ele já fez algumas sessões conosco e pretendemos que ele esteja disponível. Se esta tarde tudo correr bem nos treinos, ele retornará ao elenco. Alguns outros jogadores que temos que ver; Bruno [Fernandes], [Marcus] Rashford e Willy Kambwala.”

O United anunciou na terça-feira que Raphaël Varane deixará o clube no final da temporada. Ele não estará em forma o suficiente para jogar contra o Newcastle, mas há esperança de que possa jogar contra o Brighton no último dia da temporada da Premier League e na final da FA Cup contra o Manchester City, em Wembley, em 25 de maio.

“Estamos planejando, definitivamente, os últimos jogos”, Ten Hag. disse. “Amanhã não, mas esperamos no domingo e depois, claro, no último jogo. [against City].”

Lisandro Martinez está lesionado desde março. Imagens de Michael Regan/Getty

O United está em oitavo lugar na tabela, faltando dois jogos para o final.

Qualquer coisa menos de quatro pontos em jogos contra Newcastle e Brighton garantirá que eles terminem a temporada com seu pior total de pontos na Premier League, superando os 58 pontos que conseguiram durante a campanha de 2021-22.

A equipe de Ten Hag precisa terminar entre os sete primeiros para se classificar para a Europa através de sua posição na liga, caso contrário terá que vencer a FA Cup para garantir uma vaga na Liga Europa.

“É um jogo muito importante [against Newcastle]”, disse Ten Hag. “Você vê a classificação, então é muito importante conseguir a vitória. Temos que fazer tudo para conseguir a vitória e temos que lutar muito por isso”.