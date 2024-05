Oakley permanece firme em rejeitar convite para MSG até receber desculpas de Dolan

O ex-atacante do New York Knicks, Charles Oakley, disse não, obrigado, ele não pisará no Madison Square Garden.

Não durante os playoffs da NBA, e certamente não enquanto ele tiver um processo em andamento contra o Madison Square Garden e o proprietário do time, James Dolan, por causa de uma briga com a segurança em um jogo de 2017 que fez com que Oakley fosse expulso da arena.

“Acho que o advogado deles ligou para o meu advogado dizendo que é um bom momento para você voltar ao Garden”, disse Oakley à Associated Press na sexta-feira.

Oakley, ex-aplicador da NBA e máquina de rebotes do Knicks dos anos 1990, disse que não tem interesse – embora continue torcendo pelo time – em voltar enquanto permanecer em uma disputa com Dolan.

A animosidade remonta a 2017, quando Oakley foi preso após uma altercação com oficiais de segurança do MSG depois que eles lhe disseram para deixar seu assento na arena perto de Dolan. Oakley foi inocentado das acusações de agressão por contravenção em 2018.

Então, o que seria necessário para Oakley sentar-se na quadra do Garden?

“Eles têm que se desculpar”, disse ele. “Nós partiremos daí. Posso [Dolan] seja homem o suficiente para dizer: ‘Erros acontecem’. E ele fez um.”

Oakley entrou com ações de agressão e agressão contra Dolan, e uma ação alterada foi movida no mês passado. Uma ordem na quinta-feira atribuiu-o ao juiz Stewart D. Aaron para cuidar do futuro.

“Apenas seja honesto”, disse Oakley. “Apenas seja transparente sobre o que você fez alguém passar e como mudou a vida dele. Isso definitivamente mudou minha vida. Minha filha me pesquisou no Google, eles mostram que eles me tiraram do Jardim, isso é ruim. É um inferno para uma criança ver isso. “

MSG negou todas as reivindicações.

“Não há nenhum tipo de acordo. Não há nenhum tipo de ‘vamos acabar com isso'”, disse Oakley. “Eles não estão sendo transparentes sobre o que aconteceu.”

Atrás de Jalen Brunson, os Knicks estão desfrutando de um renascimento da NBA e, apesar da derrota no jogo 3 na noite de sexta-feira, ainda mantêm uma vantagem de 2 a 1 na série nas semifinais da Conferência Leste contra o Indiana Pacers.

Oakley, 60 anos, jogou pelos Knicks de 1988 a 1998, ajudando-os a chegar às finais da NBA, mas tem um relacionamento fragmentado com o time por causa de suas críticas anteriores a Dolan.

“Tem sido uma luta nos últimos sete anos”, disse Oakley. “Houve coisas que foram ditas que não eram verdade. A liga não interveio. .”

Oakley alegou agressão, agressão e cárcere privado, além de difamação depois que Dolan e os Knicks insinuaram que ele tinha problemas com álcool. Oakley estava sentado perto de Dolan em um jogo em 8 de fevereiro de 2017. Ele foi abordado pelos seguranças logo após chegar e começou a brigar com eles antes de ser retirado de seu assento e preso.

“Não quero atrapalhar, eles estão jogando muito bem”, disse Oakley. “Vou torcer para que os caras se saiam bem. Não estou bravo com ninguém na quadra.”

Oakley despertou recentemente alguma má vontade em relação a seus ex-companheiros de equipe quando foi convidado em um programa da SiriusXM e disse que Brunson era o melhor Knick desde Walt Frazier. Foi um desrespeito que chegou ao Hall da Fama Patrick Ewing, ex-companheiro de equipe de Oakley nos Knicks, com quem ele brigou continuamente desde que se aposentaram.

Ewing tomou a iniciativa em outro podcast da NBA e se recusou a entrar no debate.

“Eles disseram que liderança era algo importante e Patrick não era um grande líder”, disse Oakley à AP. “Brunson, eu acho, era muito mais um líder.”

Oakley disse que a certa altura Dolan prometeu aposentar sua camisa, mas estava apenas tentando fazer as pazes agora “para uma oportunidade de foto. É tudo sobre ele”.

“Ele não quer se desculpar”, disse Oakley. “O que ele fez foi errado. Mas o time está jogando bem. Os Rangers também. É como se fosse 1994 de novo.”

Os Knicks perderam para o Houston Rockets em sete jogos nas finais da NBA daquele ano, mas os Rangers venceram a Stanley Cup pela primeira vez desde 1940, alguns dias antes.

Aqui está o resultado final: Oakley “adoraria ir” ao MSG para ver um jogo dos Knicks – contanto que Dolan conserte as coisas.

“Acho que não é um bom momento para me convidar para ir a um jogo”, disse Oakley. “O caso ainda está em andamento. Você não está tentando resolver um caso. O caso ainda está pendente. Cuide dos seus negócios com o caso e deixe o jogo se preocupar com o jogo, sabe o que estou dizendo? Você’ não estamos fazendo nada de especial. Se você estivesse tentando fazer algo especial, você não teria feito isso.”