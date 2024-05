Ochoa, Jiménez e ‘Chucky’ deixaram a seleção do México para a Copa América

Os jogadores veteranos de alto nível Guillermo Ochoa, Hirving “Chucky” Lozano, Raúl Jiménez e Henry Martín foram deixados de fora da lista preliminar de 31 jogadores do México para a Copa América deste verão.

De olho na Copa do Mundo de 2026, a lista de convocados inclui um total de 10 jogadores com 23 anos ou menos, o que significa uma mudança de geração para a seleção nacional.

“Aqui você vê muitos rostos novos, aqui você vê muitos jovens”, disse o técnico Jaime “Jimmy” Lozano em entrevista coletiva na sexta-feira.

O diretor esportivo do México, Duilio Davino, disse que o desempenho do time na Copa América não impactará o projeto de Lozano para 2026.

“Vou dizer isso de maneira clara e forte, e espero não repetir. Jaime Lozano é o técnico em quem confiamos para nos liderar na Copa do Mundo”, disse Davino. “Este projeto não termina depois da Copa América”.

Antes do torneio, o México disputará amistosos nos EUA contra Bolívia (31 de maio no Soldier Field em Chicago), Uruguai (5 de junho no Empower Field at Mile High em Denver) e Brasil (8 de junho no Texas A&M em College Station, Texas). ).

A Copa América, que também será sediada nos EUA, está marcada para começar no dia 20 de junho.

O México jogará no Grupo B, onde enfrentará Jamaica (22 de junho no NRG Stadium em Houston), Venezuela (26 de junho no SoFi Stadium em Los Angeles) e Equador (30 de junho no State Farm Stadium em Phoenix).

Lista preliminar de 31 jogadores do México para a Copa América

Goleiros: Angel Malagon (Club América), Raul Rangel (Chivas), Julio Gonzalez (Pumas)

Defensores: Israel Reyes (Club América), Jorge Sanchez (Porto), Brian Garcia (Toluca), Cesar Montes (Almeria), Victor Guzman (Monterrey) Alexis Peña (Necaxa), Johan Vasquez (Gênova), Jesus Orozco (Chivas), Gerardo Arteaga (Monterrey), Bryan González (Pachuca)

Meio-campistas: Edson Alvarez (West Ham), Luis Romo (Monterrey), Jordan Carrillo (Santos), Erick Sanchez (Pachuca), Orbelin Pineda (AEK Atenas), Roberto Alvarado (Chivas), Luis Chavez (Dínamo Moscou), Andres Montaño (Mazatlan) , Fernando Beltrán (Chivas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Avançados: Marcelo Flores (Tigres), Cesar Huerta (Pumas), Julian Quiñones (Club América), Santiago Gimenez (Feyenoord), Alexis Vega (Toluca), Uriel Antuna (Cruz Azul), Guillermo Martinez (Pumas), Diego Lainez (Tigres).