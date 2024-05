Odell Beckham Jr., dos Dolphins, ‘em paz’, quer um ‘ótimo final’ para a história

MIAMI – Odell Beckham Jr. se sente em paz com o rumo que sua carreira na NFL o levou.

O wide receiver veterano de 10 anos fez três Pro Bowls e venceu um Super Bowl com o Los Angeles Rams antes de assinar com o Miami Dolphins nesta offseason, onde assumirá um papel atrás de Tyreek Hill e Jaylen Waddle, que se combinaram para mais jardas de recepção nas últimas duas temporadas do que qualquer outra dupla da liga.

Beckham se sente confortável com um papel de apoio neste momento de sua carreira e opta por olhar para frente em vez de para trás.

“Acho que todos nós apenas pressionamos uns aos outros. E para mim, neste ponto da minha vida e da minha carreira, não sou o número 1 há um minuto”, disse Beckham na quarta-feira. “Você poderia olhar para as metas, você poderia olhar para qualquer coisa, não é exatamente onde eu estive. Então, apenas entender sua função e como você pode ser o melhor nessa função, maximizar essas oportunidades. Não olhe para mais ou menos, apenas permaneça no momento presente e acho que você encontrará uma maneira de ter sucesso.

“É incrível. Dá uma enorme sensação de paz. Sinto que costumava carregar muita raiva ou ressentimento ou o que quer que fosse. Agora me sinto em paz. Você é capaz de treinar, você é capaz de jogar o jogo que você ama novamente. Você meio que supera todo o lado comercial ou o que quer que possa estar impedindo você. Uma parte de mim sente que esta é uma oportunidade para ser apenas futebol.

As 4.122 jardas recebidas de Beckham de 2014 a 2016 continuam sendo as terceiras mais na história da NFL por um jogador em suas três primeiras temporadas. A escolha da primeira rodada de 2014 teve apenas 3.810 jardas recebidas em seis temporadas desde então, e não ultrapassou 1.000 jardas em uma única temporada desde 2019.

As lesões desempenharam um papel importante em seu declínio estatístico. Ele fraturou o tornozelo esquerdo depois de jogar apenas quatro partidas em 2017, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior em 2020 e novamente no Super Bowl no final da temporada de 2021.

Depois de não assinar com nenhum time em 2022, ele assinou um contrato de um ano no valor de US$ 15 milhões com o Baltimore Ravens na última temporada. Suas 565 jardas em 2023 marcaram seu maior total desde a temporada de 2019.

“Um começo incrível e então a maneira como a vida segue – as coisas acontecem com as pessoas”, disse Beckham. “Mas acho que minha coisa favorita falando sobre mim mesmo é resiliência. Dê-me o melhor dos melhores do mundo e faça-os passar pelo que passei no mais alto nível, e deixe-me vê-los se recuperar e se recuperar e ainda estar aqui até hoje diante de quem ainda ousa ser grande… ainda tenta com todas as coisas que podem ser ditas sobre você e tudo mais.

“Vou continuar, sou um competidor. Agora é por isso que é como esquecer a parte do meio. Lemos um livro. O começo vai nos capturar, lemos o corpo da história e depois como isso vai acabar? É aí que estou: vamos ter um ótimo final para essa história.

Odell Beckham Jr., cujas jardas recebidas em suas três temporadas na NFL ocupam o terceiro lugar na história da NFL, foi atormentado por lesões no “meio” de sua carreira e agora quer “ter um ótimo final para esta história”. Sam Navarro-USA TODAY Sports

De acordo com a ESPN Stats & Information, as 565 jardas recebidas de Beckham na última temporada foram as segundas entre qualquer jogador da NFL na última temporada, com 35 recepções ou menos. Suas 27 primeiras descidas em 32 recepções também foram as maiores de qualquer jogador naquele benchmark. Desde que o técnico Mike McDaniel foi contratado em 2022, nenhum recebedor do Dolphins além de Hill e Waddle registrou mais de 32 recepções ou 417 jardas em uma única temporada.

Beckham disse que a oportunidade de encontrar pontos fracos na cobertura foi um ponto importante de conversa entre ele e McDaniel, que o convenceu a assinar com o Miami.

“Ele estava falando sobre futebol. Ficamos sentados por horas e estávamos apenas conversando sobre futebol”, disse Beckham. “Fiquei animado pensando nisso. Ele puxou meu filme em comparação com o que eles estão fazendo aqui e meio que casou as coisas. Eu vi uma oportunidade e acho que o tempo dirá no final que isso foi a decisão certa.”

Beckham se junta ao ataque liderado pelo quarterback Tua Tagovailoa, que liderou a NFL em jardas passadas na temporada passada. Será um ajuste, no entanto, já que Beckham disse que será preciso se acostumar com um quarterback canhoto.

“Eles disseram que ele apenas joga diferente. Eles disseram que a precisão e o giro, eles não são como se ele fosse canhoto”, disse Beckham. “Só de assistir ao filme dele, há muitas coisas boas que ele tem feito. Ele fez isso no Alabama, fez aqui com os Dolphins.

“Como eu disse, acabei de ver uma oportunidade quando realmente assisti ao filme, quando realmente sentei e não olhei para um destino. Me olhei no espelho e um lugar para mim e minha carreira. Acabei de ver muitas oportunidades aqui.”