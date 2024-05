Ohtani acusado de participar do escândalo de jogo de seu tradutor: ele sabia o que estava fazendo

Tele é sombra de suspeita Shohei Ohtani cresce depois de palavras controversas de Tim Donaghsim, um ex NBA árbitro condenado por apostar em jogos que dirigiu.

Donaghy acredita que o jogador japonês teve algum envolvimento no escândalo de jogo do seu tradutor, Ippei Mizuhara.

Ohtani ‘grato e respeitoso’ apesar das vaias de Toronto, chama os fãs dos Blue Jays de ‘apaixonados’LAPRESSE

A MLB foi absolvida Ohtani de qualquer culpa, enquanto Mizuhara está imerso em um processo judicial acusado de roubar US$ 17 milhões do jogador japonês para fazer aquelas apostas ilegais. O tradutor supostamente enganou os bancos ao se passar por Ohtani e tomar medidas para evitar que o jogador perceba o que estava acontecendo.

Donaghy diz que a MLB varreu a história para debaixo do tapete

Para Donaghynão há dúvida de que a estrela dos Dodgers estava ciente de tudo o que estava acontecendo.

“Acho que a Liga Principal de Beisebol foi inteligente em varrer isso para debaixo do tapete o mais rápido possível”, disse ele no podcast Hot Mic. “Se você olhar para aquele cara e o que ele fez pelo beisebol em todo o mundo e pelos fãs que ele atraiu ao redor do mundo, a última coisa que eles querem é que ele seja alguém envolvido em apostas em seus próprios jogos e talvez fazendo coisas que ele costumava fazer. fazer. Ele não deveria fazer isso.”

“Então eu acho que eles foram muito espertos em varrer isso para debaixo do tapete o mais rápido possível e dizer que ele não teve nada a ver com isso e basicamente fazer esse outro cara assumir a culpa por tudo.

“Não tenho dúvidas de que ele não apenas apostou no beisebol, mas também nos jogos de Ohtani e acho que Ohtani estava ali com ele, sabendo o que ele estava fazendo.

“Quando você olha para a quantidade de apostas que ele (Mizuhara) estava fazendo, ele obviamente tinha algum tipo de vício, então não é como se ele pudesse simplesmente desistir quando chegar a hora de começar uma temporada de beisebol. Não tenho dúvidas de que ele não apostou apenas no beisebol, ele apostei nos jogos de Ohtani e acho que Ohtani estava lá com elesabendo o que estava fazendo.”