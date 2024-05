Oilers se reúnem para vencer o jogo 4 e empatam com Stars na final do Oeste

Os Edmonton Oilers marcaram cinco gols sem resposta para eliminar uma desvantagem de dois gols e conquistar uma vitória por 5 a 2 sobre o Dallas Stars na noite de quarta-feira, noite da final da Conferência Oeste com dois jogos cada.

Ryan McLeod, Evan Bouchard, Mattias Janmark, Leon Draisaitl e Mattias Ekholm marcaram para os Oilers, que se recuperaram depois de perder por 2 a 0 em menos de 5 minutos e meio de jogo. O goleiro Stuart Skinner fez 20 defesas e Connor McDavid marcou duas assistências.

Wyatt Johnston e Esa Lindell marcaram para os Stars, que não conseguiram encerrar o jogo quando tiveram o controle inicial. O goleiro Jake Oettinger parou 24 chutes e Jamie Benn recebeu duas assistências.

A série melhor de sete muda para Dallas para o jogo 5 na sexta-feira.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Com seu time perdendo por um par, McLeod deu o sinal de recuperação ao atacar um disco solto para seu primeiro gol nos playoffs às 13h30 do primeiro período.

Bouchard empatou o jogo aos 16:17 ao converter uma chance de rebote na corrida para seu sexto gol na pós-temporada.

Aproveitando esse impulso, Janmark e Draisaitl marcaram com 51 segundos de diferença para dar aos Oilers uma vantagem de 4-2. Apesar de estar com poucos jogadores, Janmark enterrou um one-timer armado por Connor Brown às 14:31 do quadro intermediário.

Draisaitl, que ficou de fora da súmula nos últimos dois jogos depois de registrar uma sequência de 13 pontos consecutivos no início dos playoffs, acertou em cheio com Zach Hyman logo depois.

Edmonton fez um trabalho magistral de repressão no terceiro período, segurando os Stars com oito chutes a gol e aproveitando uma oportunidade crucial de power play, antes que a rede vazia de Ekholm, faltando 1:53 para o final do tempo regulamentar, fechasse o placar.

Os Stars saíram dos blocos e abriram uma vantagem de 2 a 0 ao disparar os primeiros quatro chutes a gol. Johnston abriu o placar aos 58 segundos de confronto com seu nono gol nos playoffs.

Lindell dobrou a vantagem aos 5:29, quando seu chute ricocheteou em um defensor e caiu na rede para sua terceira contagem nos playoffs.

Para aumentar a decepção, o defensor do Stars, Chris Tanev, deixou o jogo após bloquear um chute com o pé no final do segundo período e não voltou.

Field Level Media contribuiu para este relatório.