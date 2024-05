OJ Simpson Estate foi atingido com garantia fiscal de US$ 500 mil, afirma o executor

OJ Simpson evitou pagar Nicole Brown Simpson dar Ron Goldmanmilhões de famílias quando ele estava vivo – e agora, do além-túmulo, ele pode estar se esquivando deles novamente … TMZ descobriu.

Enquanto Malcolm La Vergne – O advogado de longa data de OJ e agora executor de seu patrimônio – deixou claro ele pretendia falar sobre dinheiro com os respectivos entes queridos de Nicole e Ron… Malcom diz que uma dívida fiscal imprevista está criando um novo obstáculo.

Malcolm disse ao TMZ … o estado da Califórnia tem uma enorme garantia fiscal contra o espólio de Simpson no valor de US$ 572.402,69 – o que ele diz que poderia atrapalhar seu plano de liquidar parte da sentença de US$ 33,5 milhões que OJ devia às famílias de suas vítimas após o processo de homicídio culposo de 1997.

Lembre-se, embora OJ tenha sido absolvido em seu julgamento por assassinato, mais tarde ele foi considerado responsável pelas mortes de Nicole e Ron em um tribunal civil de Santa Monica.

Embora a sentença tenha sido de US$ 33,5 milhões, os juros sobre a dívida não paga aumentaram para US$ 100 milhões.



Malcolm diz que seu advogado se encontrou com a família Goldman – bem como com um representante da mãe de Ron Sharon Rufo, que leiloou seus direitos ao julgamento – no início deste mês em seu escritório em Las Vegas. Ele diz que um representante do espólio de Nicole não apareceu, apesar de ter sido convidado.

Fomos informados de que eles revisaram as declarações fiscais de Simpson, 401K, extratos bancários e muito mais – e o advogado do Goldman e o representante de Sharon foram informados de que seriam aceitos no espólio… com a intenção de satisfazer seus julgamentos.

O cronograma para fazer isso ainda não está claro. Malcolm diz que ainda está investigando quanto vale o patrimônio, especialmente em meio à garantia fiscal.

Ele diz que foi “atacado” pela dívida de US$ 500 mil e pode precisar ir ao tribunal para lidar com isso antes que “isso acabe com qualquer ideia que eu tinha de pagar algo ao Goldman” – o que ele diz “seria bom”. .”

No momento, a estratégia é lutar contra a garantia… o que significa que um tribunal terá que decidir antes que qualquer quantia possa ser entregue aos familiares de Ron.

Malcolm está otimista, entretanto… acreditando que há algumas jóias escondidas na propriedade que poderiam ajudar a cobrir alguns dos custos. Ele diz que o troféu Heisman de OJ (embora possa ser uma réplica), pinturas, tacos de golfe, SUV preto, piano de cauda e muito mais poderiam ser liquidados e render um belo centavo.

Os fãs de OJ podem estar interessados ​​em colocar as mãos em alguns de seus itens mais pessoais – incluindo rolos de vídeo, móveis e fotos antigas de OJ com Nicole, Kareem Abdul-Jabbar, Maomé Alietc.