Old Trafford ‘lutou para lidar’ com as chuvas, dizem chefes do Man Utd

Os chefes do Manchester United aceitaram que Old Trafford “lutou para lidar” com o que foi descrito como chuvas sem precedentes após a derrota por 1 a 0 para o Arsenal no domingo, com fontes dizendo à ESPN que é mais uma prova de por que o novo coproprietário, Sir Jim Ratcliffe, é tão ansioso para desenvolver o estádio.

O United disse que caíram 41 mm de chuva nas duas horas seguintes ao apito final, com vídeos postados nas redes sociais mostrando uma grande cachoeira vindo de um vazamento no telhado entre a arquibancada Leste e a arquibancada Sir Alex Ferguson.

Há também imagens de água caindo em cascata por baixo dos assentos e escorrendo pelas janelas dos camarotes executivos, além de grandes poças se formando no gramado.

Fontes disseram à ESPN que todos os torcedores que assistiram à vitória do Arsenal – que garantiu que a disputa pelo título da Premier League com o Manchester City chegaria ao último dia da temporada – puderam deixar o estádio em segurança. Mas há uma aceitação de que as questões destacam ainda mais a necessidade do United ter um estádio melhorado.

Houve vazamentos enormes no telhado de Old Trafford após a chuva incessante após o jogo do Manchester United contra o Arsenal. Getty

Ratcliffe esteve no jogo de domingo para ver os problemas em primeira mão. O bilionário britânico de 71 anos, que adquiriu uma participação de 27,7% no clube em fevereiro, preferiria construir um novo estádio em um terreno próximo a Old Trafford, embora também tenham ocorrido discussões sobre a reconstrução das instalações existentes.

A United anunciou em março que uma força-tarefa foi criada para liderar o projeto. Está sendo liderado por Lord Sebastian Coe, ex-presidente do comitê organizador das Olimpíadas de Londres de 2012, e também inclui Andy Burnham, prefeito da Grande Manchester, Sara Todd, presidente-executiva do Conselho de Trafford, e o ex-capitão do United Gary Neville.

Antes do início do jogo contra o Arsenal, Ratcliffe conversou com Burnham, Coe e o líder trabalhista Sir Keir Starmer.