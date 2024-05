Oleksandr Usyk explora o antigo espírito guerreiro cossaco para enfrentar Tyson Fury

Oleksandr Usyk está pronto para enfrentar Fúria de Tyson em uma batalha histórica na Arábia Saudita neste sábado à noite. O campeão ucraniano, um fervoroso seguidor da sua herança cossaca, inspira-se no lendário senhor da guerra Ivan ‘O Lobo’ Sirko enquanto ele compete para se tornar o primeiro governante peso-pesado indiscutível em um quarto de século.

Usyk37, que detém o WBA, IBFe Títulos WBO, está imerso na tradição cossaca, honrando seus ancestrais por meio de suas vestimentas, aparência e práticas culturais. Sua reverência por Sirko, um ícone militar do século XVII temido pelos inimigos e celebrado em canções folclóricas, alimenta seu espírito de luta. Usyk compartilhou uma inspiração arrepiante da tradição de Sirko: a mão decepada do senhor da guerra, levada para as batalhas muito depois de sua morte, aterrorizou os inimigos que a reconheceram como um símbolo poderoso de seu poder duradouro.

Ao contrário do seu adversário britânico, conhecido pela sua conversa fiada e impetuosa, Usyk concentra-se mais em suas convicções espirituais e históricas. Ele se referiu com desdém Golpes verbais de Fury como “bobagem,” expressando preferência por uma forma de combate mais antiga, que lembra seu ídolo Sirko: “Quando eu tiver uma espada e um cavalo poderemos lutar no campo.”

Usyk diz que não se trata apenas de dinheiro

A esposa do ucraniano, Ekaterina Usyk, também desempenha um papel crucial em seu sistema de apoio. Ela tem sido presença constante em cada uma de suas 21 vitórias profissionais e, graças a um atraso causado por Lesão de sparring de Fury, não perderá este confronto monumental. Usyk vê esse momento fortuito como uma intervenção divina, dizendo: “Minha esposa é meu poder.”

Apesar de suportar negociações prolongadas e superar obstáculos para garantir esta luta Usyk permanece indiferenteo os enormes riscos financeiros, que poderiam fazer com que cada lutador embolsasse mais de US$ 125 milhões . Para ele, a luta transcende o ganho monetário: “O dinheiro é apenas um efeito colateral do boxe. Eu preciso dessa luta. Eu preciso ser campeão mundial indiscutível dos pesos pesados.”

À medida que a noite da luta se aproxima, o palco está montado não apenas para um evento esportivo titânico, mas também para uma homenagem cultural a um espírito guerreiro em formação há séculos. Usyk vs. Fúria não é apenas uma batalha por títulos; é uma saga moderna tecida com fios de história, convicção pessoal e espírito inflexível.