Oleksandr Usyk quase nocauteou Tyson Fury e conquistou títulos de peso pesado em clássico instantâneo

Oleksandr Usyk se tornou o primeiro campeão indiscutível dos pesos pesados ​​​​em 25 anos, depois de quase nocautear Tyson Fury e, finalmente, garantir uma vitória por decisão dividida em uma guerra de 12 rounds para sempre.

Como o lutador menor no ringue, Usyk teve que lidar com o tamanho e a força de Fury a noite toda, mas na verdade ele chegou mais perto de finalizar após um desempenho alucinante no nono round. Com Fury em seu pé traseiro, Usyk explodiu para frente com uma combinação massiva culminada com uma enorme mão direita que quebrou Fury e o colocou com as pernas bambas.

Enquanto Fury cambaleava para trás, Usyk avançou com outra combinação violenta, incluindo um gancho de esquerda impressionante, e por um momento pareceu que o árbitro Mark Nelson poderia parar a luta. Em vez disso, Nelson cancelou Usyk e deu a Fury a contagem de 10 enquanto ele sobreviveu ao round com o sino soando apenas um segundo depois.

Milagrosamente, Fury se recuperou o suficiente entre os rounds para voltar e dar a Usyk tudo o que ele pôde aguentar nos 12 minutos finais, mas aquele momento crucial aparentemente fez a diferença no final. Os juízes marcaram a luta 115-112 e 114-113 para Usyk, com o terceiro juiz marcando 114-113 para Fury.

Isso ainda foi suficiente para Usyk conquistar a vitória, pois permanece invicto e agora se torna o campeão indiscutível dos pesos pesados.

“Muito obrigado pela minha equipe”, disse Usyk com a emoção tomando conta de seu rosto. “É um ótimo momento, é um ótimo dia.”

Por sua vez, Fury disse a Usyk “Muito bem” enquanto os lutadores se abraçavam no ringue, mas “O Rei Cigano” claramente acreditava que fez o suficiente para merecer a vitória.

“Acredito que ganhei essa luta”, disse Fury. “Acredito que ele venceu alguns rounds, mas acredito que venci a maioria deles. Nós dois lutamos bem, o melhor que podíamos fazer. O país dele está em guerra, então as pessoas estão do lado do país em guerra. Não se engane, eu venci essa luta, na minha opinião. Eu voltarei. Tenho uma cláusula de revanche. Faremos isso em outubro.”

Não há dúvida de que muitas das rodadas poderiam ter acontecido de qualquer maneira, com alguns momentos importantes fazendo a diferença na decisão, mais notavelmente a quase finalização de Usyk na Rodada 9.

Quando a luta começou, a atividade e a pressão para frente de Usyk causaram problemas a Fury enquanto ele recuava e lutava para encontrar um lugar para seus golpes. Só no terceiro round é que Fury finalmente começou a movimentar seu ataque ao contra-atacar Usyk e definir um uppercut na hora certa que continuou a render dividendos para ele durante toda a luta.

O sexto round acabou sendo o melhor de Fury depois que ele acertou Usyk com vários golpes fortes, incluindo alguns socos fortes no corpo e outro soco forte na cabeça. Pela primeira vez, Usyk estava recuando e jogando na defesa com Fury assumindo o controle.

A confiança continuou crescendo em Fury até o nono round, quando Usyk voltou com a agitação que quase encerrou a luta. Depois que Usyk machucou Fury, ele partiu para matar enquanto continuava perseguindo o peso pesado maior pelo ringue com uma saraivada de tiros.

A decisão de Nelson de dar a Fury uma contagem permanente de 10, em vez de permitir que Usyk continuasse dando a tacada inicial nele, pode ter evitado um nocaute potencial. De qualquer forma, a habilidade zumbi de Fury de absorver punição e perseverar estava mais uma vez em exibição.

Mesmo um início forte de Usyk na 10ª rodada não impediu Fury de pressioná-lo novamente, especialmente depois que ele começou a desviar uma boa reta de direita que pegou o ucraniano desprevenido em diversas ocasiões. As combinações vieram rapidamente de ambos os lutadores, com Usyk atacando Fury para mantê-lo honesto em todas as trocas.

A guerra de idas e vindas continuou até o sino final em uma luta acirrada que estava aberta à interpretação, com muitos acreditando que Usyk definitivamente merecia o aceno e outros sentindo que Fury venceu, apesar de quase ter sido eliminado no nono.

Considerando o que está em jogo e a cláusula de revanche imediata para ambos os lutadores, parece provável que Usyk e Fury recuperem ainda este ano. Por enquanto, Usyk pode comemorar sua vitória inspiradora ao se tornar campeão indiscutível dos pesos pesados, enquanto Fury agora precisa descobrir como vingar a primeira derrota de toda a sua carreira.