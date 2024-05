Oleksandr Usyk vence Tyson Fury por decisão dividida, agora indiscutível

RIAD, Arábia Saudita – Não havia um campeão indiscutível dos pesos pesados ​​desde que Lennox Lewis derrotou Evander Holyfield em uma revanche de maiores nomes de todos os tempos em novembro de 1999, em Las Vegas.

Do outro lado do mundo – e quase 25 anos depois – outro campeão indiscutível na divisão de glamour do boxe foi coroado quando Oleksandr Usyk derrotou Tyson Fury no nono round, a caminho de uma vitória por decisão dividida no início do domingo, em uma Kingdom Arena lotada em Riade. , Arábia Saudita.

A espera valeu a pena, pois os dois homens travaram uma luta condizente com o prêmio pelo qual competiam.

Um juiz marcou 114-113 para Fury (34-1-1, 24 KOs), mas foi anulado por pontuações de 114-113 e 115-112 para Usyk (22-0, 14 KOs), que reside em uma área devastada pela guerra. Ucrânia.

O acordo de duas lutas para este tão aguardado confronto inclui uma revanche planejada para 12 de outubro em Riad.