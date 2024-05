Olivia Culpo: tradicionalista de coração, descartou uma única atividade antes de seu casamento com Christian McCaffrey

Christian McCaffrey e Olivia Culpoum casal poderoso no NFL e o mundo do entretenimento estão se preparando para o tão aguardado casamento. Embora a data e o local exatos permaneçam em segredo, Culpo recentemente compartilharam alguns insights sobre seus planos de casamento, incluindo uma referência a uma tradição clássica de casamento.

Apesar de manter a data do casamento em segredo, Culpo sugeriu a contagem regressiva para o grande dia em uma conversa com Pessoas revista. Entre os itens obrigatórios da cerimônia, Culpo brincando, mencionou o noivo como a principal prioridade.

Num tom mais sério, a ex-Miss Universo revelou que uma tradição que irão defender é McCaffrey não a vendo até que ela ande pelo corredor. “Ele não vai me ver até que eu esteja andando pelo corredor, acho que isso é um pouco menos comum hoje em dia”, Olívia explicou.

Os detalhes do casamento

À medida que o dia do casamento se aproxima, Culpo vem revelando detalhes gradativamente. Ela confirmou que o casamento acontecerá em Rhode Island, mas o local exato permanece em segredo. Ela também mencionou que seu cachorro Oliver desempenhará um papel significativo, possivelmente como portador do anel.

Apesar da emoção do planejamento do casamento, Culpo enfatizou a importância de permanecer com os pés no chão. “Estou apenas tentando me preparar o máximo possível e depois deixar para lá. Aconteça o que acontecer, acontecerá.” ela compartilhou.

O São Francisco 49ers correndo de volta elogiado Culpo’s papel como organizadora do casamento, reconhecendo seus esforços na direção do navio. “Ela fez um ótimo trabalho. Ela definitivamente está comandando o navio quando se trata de qualquer coisa relacionada ao casamento a partir de agora,” ele comentou em uma entrevista com Extra.

Haverá lua de mel?

Em relação aos planos de lua de mel, Culpo confirmou que haverá um, mas eles podem ter que adiá-lo para o próximo ano devido a McCaffrey’s agenda lotada. Embora o destino permaneça indeciso, eles estão determinados a aproveitar esse momento especial juntos.