Olivia Dunne compartilha sua felicidade com a estreia de Paul Skenes na MLB

Paulo Skenes fez sua estreia na MLB com o Piratas de Pittsburgh no sábado, enquanto Olivia Dunne tornou-se a nova WAG (esposas e namoradas) do time enquanto comemorava ansiosamente o marco de sua carreira no beisebol.

Estágio teve uma estreia brilhante na MLB contra o Chicago Cubs ao lançar quatro entradas nas quais permitiu seis rebatidas, uma delas um home run de Nico Hoernertrês corridas ganhas e também eliminou sete.

Olivia Dunne reage à convocação de Paul Skenes para a MLB enquanto eles estavam na cama juntosParker Johnson

Mas os olhos não estavam todos voltados para ele quando a MLB lançou um clipe de Entrevista de Dunne Sábado com SportsNet Pittsburgh com a legenda: “Livvy Dunne entra em sua era MLB WAG.”

Dunne é uma atleta de destaque, liderando a equipe de ginástica da LSU como uma das que ganha mais em todos os esportes universitários e está namorando Estágioa primeira escolha geral no draft de 2023 da Liga Principal de Beisebol, que também foi jogador da LSU.

“Eu sempre digo que é muito mais difícil ser a pessoa que está assistindo nas arquibancadas”. Dunne disse à MLB. “Porque eu não estou no controle.

“Não consigo controlar, não sei lançar uma bola rápida a 160 quilômetros por hora, mas é difícil não ter controle. Principalmente na ginástica quando você está apenas assistindo. ) tem isso e tenho muita confiança nele.”

O trabalho de Paul Skenes contra os Cubs

O jovem de 21 anos Estágio acertou os dois primeiros rebatedores que enfrentou e atingiu o pico de 160 km / h.

Sua bola rápida atingiu pelo menos 99,6 mph 27 vezes durante uma partida de 84 arremessos, e atingiu pelo menos 160 mph 17 vezes, para deixar o jogo em meio a uma tremenda ovação dos fãs do Pirates.

Em sete partidas com Triple-A Indianápolis nesta temporada, Estágio tem uma média de corrida ganha (ERA) de 0,99 com 45 eliminações em 27 entradas de trabalho. Então, no jogo de sábado, Skenes saiu sem decisão, apesar de Pittsburgh ter vencido o jogo, ao ser retirado muito cedo, quando o Pirates derrotou o Cubs por 10-9.

“Tenho tantas lembranças incríveis com ele” Dunne adicionado. “Mas eu sei o quanto ele trabalhou duro para chegar a este momento. Sério, não há nada que possa superar isso, estou muito orgulhoso.”

DunneEla, de 21 anos, vem de vencer um campeonato nacional com a equipe de ginástica da LSU no mês passado e, embora se forme este ano, Dunne ainda não decidiu se usará o quinto ano de elegibilidade concedido como resultado da pandemia de Covid-19.