Olivia Dunne e Xandra Pohl quebram o TikTok com dança quente na festa do SI Swimsuit

A ginasta estrela da LSU Olivia Dunne e modelo e influenciadora Xandra Pohl participaram Festa de lançamento do 60º aniversário da SI Swimsuit no Hard Rock Hotel em Nova York.

Livvy e Xandra incendiaram as redes sociais após compartilharem um clipe no TikTok onde exibem movimentos de dança sensuais e provocantes após posarem no tapete vermelho de Esportes ilustrados Nadador 2024. Felizes, divertidas e sensuais elas curtem o evento da revista Sports Illustrated.

A ginasta de 21 anos que está em transição de sua carreira na ginástica, recentemente conseguiu um nome multimilionárioimagem e semelhança tratam Passesuma plataforma digital para criadores.

Xandra, de 23 anos, fez sua estreia como estreante no Esportes ilustrados depois de se formar na Universidade de Miami em 2023, ela tem 1,5 milhão de seguidores no TikTok.

O evento contou com a presença de diversas celebridades, entre elas Brittany Mahomes, que deslumbrou com um estilo sexy, acompanhado e com o apoio incondicional de seu marido Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs.

Também esteve presente a ex-golfista e influenciadora Paige Spiranac que surpreendeu com uma roupa reveladora, um vestido branco que mal cobria o peito e apresentava um detalhe exclusivo de concha em um dos lados.

A aparição de Spiranac ocorre logo depois que ela abordou uma teoria da conspiração bizarra no Instagram, onde alguns fãs especularam que ela não tem mamilos, entre outras afirmações estranhas.