Olivier Giroud completa transferência gratuita para LAFC na MLS

O atacante francês Olivier Giroud concluiu sua tão esperada transferência para o LAFC, anunciou o clube na terça-feira, com o vencedor da Copa do Mundo ingressando em meados de julho com contrato até dezembro de 2025.

Giroud, de 37 anos, junta-se ao capitão da campanha triunfante na Copa do Mundo de 2018, Hugo Lloris, que ingressou no LAFC antes da temporada da MLS. Giroud confirmou na segunda-feira que trocaria o AC Milan por um clube da Liga Principal de Futebol.

O gerente geral do LAFC, John Thorrington, disse que o clube está ansioso para contratar Giroud desde o outono passado e tentou contratar seus serviços na janela de transferências de janeiro. Os campeões da MLS Cup de 2022 e vice-campeões de 2023 decidiram então esperar que Giroud estivesse disponível neste verão, em vez de contratar outra estrela ofensiva para a temporada atual.

“A maneira como ele se encaixa realmente complementa nosso grupo de ataque”, disse Thorrington na terça-feira. “Já temos alguns atacantes incríveis aqui, mas acho que ele vai nos elevar, não apenas com sua própria produtividade, mas acho que o que você vê com sua habilidade é que ele não é apenas um puro artilheiro. jogar, e foi isso que vimos, o que é tão convincente.”

Fontes disseram à ESPN na terça-feira que o contrato de Giroud o verá listado como jogador designado e ele ganhará cerca de € 3 milhões (US$ 3,2 milhões) por ano.

Olivier Giroud continuou a ser uma peça valiosa na equipa do AC Milan esta temporada. Foto de sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images

Giroud, o maior artilheiro de todos os tempos da França, ingressa no LAFC depois de passar três anos no AC Milan, conquistando o título em 2022. Ele continuou sendo um membro mais do que valioso do time nesta temporada, marcando 13 gols e dando oito assistências em 30 jogos da Série A. aparências.

“Minha carreira continuará na MLS. Estou muito orgulhoso de tudo que fiz aqui no Milan ao longo de três temporadas… Minha história com o Milan termina este ano, mas o Milan permanecerá para sempre em meu coração”, disse Giroud, emocionado. disse em 13 de maio, duas partidas antes do final da temporada da Série A.

Ele se juntará ao LAFC no final do Campeonato Europeu deste verão, na Alemanha, onde a França é considerada uma das favoritas.

Fontes disseram à ESPN que Giroud foi cortejado por clubes da Arábia Saudita e da Europa antes de escolher o LAFC como seu próximo time. Ele marcou 90 gols em 250 jogos da Premier League pelo Arsenal e pelo Chelsea e desempenhou um papel fundamental na surpreendente conquista do título da Ligue 1 pelo Montpellier em 2012.

Ele fez parte da equipe vencedora da Liga dos Campeões do Chelsea em 2021 e conquistou três Copas da Inglaterra durante sua passagem pela Inglaterra.

O LAFC alcançou a MLS Cup nas últimas duas temporadas, derrotando o Philadelphia Union na final em 2022, antes de perder para o Columbus Crew em 2023.

Após nove jogos nesta temporada, o LAFC está na sétima posição na Conferência Oeste com um recorde de 3-3-3. Giroud reforçará um ataque que também inclui o vencedor da Chuteira de Ouro da MLS em 2023, Dénis Bouanga.

Não está claro exatamente quando Giroud estreará no LAFC, dados seus compromissos internacionais e a necessidade de acelerar sua recuperação após uma temporada completa no Milan.

O zagueiro Giorgio Chiellini só fez sua estreia no LAFC em meados de julho, após assinar com o clube em maio de 2022, após uma temporada completa na Juventus.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.