Onana, do Man United, sobre Ten Hag: ‘Não estou aqui para apoiá-lo’

O goleiro do Manchester United, André Onana, elogiou Erik ten Hag em meio a sérias dúvidas sobre o futuro do técnico no clube, mas disse que “não está aqui para apoiar” o holandês.

Ten Hag está sob forte pressão em Old Trafford depois que o United registrou seu pior resultado na Premier League e perdeu uma vaga na Liga dos Campeões.

Onana, que também trabalhou com Ten Hag no Ajax, disse que o jogador de 54 anos é um treinador de qualidade, mas disse que não precisa de apoio, apesar da possibilidade de ser demitido após a final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, no sábado.

“Ele é um cara legal, um bom treinador”, disse Onana.

“Taticamente ele é muito bom e mostrou isso na temporada passada. Eu não estive aqui na temporada passada e eles ficaram entre os quatro primeiros. Nesta temporada muitas coisas aconteceram. Não estou aqui para apoiá-lo. Ele é grande o suficiente para se apoiar, mas ele é um cara muito bom, é um treinador positivo e taticamente é bom.”

O futuro de Ten Hag está em dúvida depois de levar o United ao oitavo lugar na Premier League. Isso significa que eles terão que vencer o City em Wembley, no sábado, para se classificarem para a Europa na próxima temporada.

Lesões de jogadores importantes, como Lisandro Martínez e Luke Shaw, não ajudaram e Onana admitiu que tem sido uma campanha “difícil” para o técnico do United.

“Se ele [Ten Hag] se tivesse todo o seu elenco, provavelmente seria diferente”, disse Onana.

“Esta temporada é difícil para ele, para nós, para o clube, para os torcedores, porque é frustrante para os torcedores quando eles estão saindo e como estamos perdendo é difícil”.

Ten Hag tem decisões de seleção a tomar antes da final da copa, incluindo a possibilidade de trazer Marcus Rashford de volta ao seu onze inicial.

Rashford marcou 30 gols na temporada passada, mas marcou apenas oito nesta temporada. A queda na forma fez com que ele perdesse uma vaga na seleção da Inglaterra para a Euro 2024, mas Onana disse que o jogador de 26 anos vai se recuperar.

“Quantos gols ele marcou na temporada passada? Quantos gols ele marcou nesta temporada? Estamos falando do mesmo jogador”, disse Onana.

“Ele é um jogador ruim? Então na temporada passada ele foi bom, nesta temporada ele é ruim? Não. É só um momento. Você pode ter uma temporada ruim, pode ter um começo ruim. Mas o mais importante é como você termina e Rashy, para mim, é um dos melhores jogadores do mundo.

“Mas ele está enfrentando dificuldades, como nós, não só ele e eu, mas todo o clube. E ele vai voltar e sei que meu assassino marcará alguns gols importantes para nós. Espero que no sábado ele marque dois e ganhemos a FA Xícara.”