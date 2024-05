Onde assistir ao NBA Draft Lottery 2024? De todas as maneiras você poderá assistir

Aé 2024 Draft da NBA abordagens, a excitação começa a aumentar com o início dos principais eventos pré-draft. Previsto para a próxima semana, o Draft da NBA Combine e o Draft da NBA As loterias são eventos importantes que os fãs e times de basquete aguardam ansiosamente.

A combinação começará simultaneamente com a loteria em 12 de maio e se estenderá até 19 de maio, fornecendo uma plataforma para 78 jogadores inicialmente convidados mostrarem suas habilidades.

Bronny James ganha novo visual antes do Draft da NBA

Esse número pode aumentar, já que os jogadores que se destacarem no G League Elite Camp agendado para o fim de semana anterior terão a chance de ganhar convites adicionais para o Combine.

O Draft da NBA A loteria, envolvendo os 14 times que não chegaram aos playoffs, é especialmente crítica porque determina a ordem das primeiras escolhas do draft. A chance de cada equipe garantir uma escolha geral entre os quatro primeiros será influenciada por suas probabilidades de loteria, que foram ligeiramente ajustadas por sorteios aleatórios no caso de equipes com registros idênticos.

Onde assistir ao NBA Draft Lottery 2024?

A combinação e a loteria acontecerão em Chicago, utilizando as instalações da Wintrust Arena e do Marriott Marquis. Os fãs que desejam acompanhar os eventos podem sintonizar ESPN2 e NBATV para combinar, com opções adicionais de streaming disponíveis através da ESPN +, aplicativo da NBA, YouTube TV e fuboTV. O sorteio será transmitido pela ESPN e também pode ser transmitido pela ESPN+, YouTube TV e fuboTV, com a ESPN+ oferecendo cobertura específica para seus assinantes.

Quais equipes têm as maiores probabilidades de loteria?

O sorteio deste ano inclui várias equipes com participações significativas nos resultados. O Pistões Detroit e Feiticeiros de Washington ambos detêm as probabilidades mais altas de 14 por cento, seguidos de perto pelo Charlotte Hornets e Portland Trail Blazers.

Os resultados da loteria terão um impacto crucial nas estratégias dessas equipes e nas futuras decisões de escalação. À medida que o sorteio se desenrola, as equipas e os seus apoiantes estarão atentos para ver como as fichas caem, preparando o terreno para as decisões preliminares que virão em Junho.