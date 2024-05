Os 12 grandes são os primeiros a concordar em resolver o caso House v. NCAA, dizem as fontes

A conferência Big 12 se tornou a primeira parte nomeada no caso House v. NCAA a votar para resolver esse caso e os casos antitruste relacionados, disseram fontes à ESPN, abrindo caminho para uma nova era no atletismo universitário.

Os 12 grandes presidentes e chanceleres votaram virtualmente na tarde de terça-feira pela aprovação por unanimidade, com a abstenção dos membros cessantes Texas e Oklahoma. Os 12 membros remanescentes da conferência deste ano votaram pela aprovação. Espera-se que as outras quatro conferências de poder e o conselho de governadores da NCAA votem nos próximos dias. Espera-se que o acordo seja aprovado, o que traçará um novo rumo para os esportes universitários ao estabelecer uma estrutura para as escolas compartilharem milhões de dólares com seus atletas no futuro e criar um fundo de mais de US$ 2,7 bilhões para pagar ex-atletas que não foram autorizado a assinar acordos de nome, imagem e semelhança (NIL).

Fontes indicaram consistentemente à ESPN que há pouca resistência a nível da conferência, e espera-se também que a NCAA aprove a medida de acordo. (O Pac-12 votará como uma liga completa de 12 times, conforme construída atualmente, como era quando o caso House v. NCAA foi aberto.)

Fontes disseram à ESPN que os 12 grandes presidentes e chanceleres foram informados nos últimos dias sobre um termo de compromisso de 13 páginas que contém o texto do acordo.

As partes principais do acordo incluem o pagamento da NCAA de mais de 2,7 mil milhões de dólares em danos nas costas ao longo de uma década, dos quais cerca de 1,6 mil milhões de dólares serão retidos das escolas.

Há também cerca de US$ 20 milhões em repartição permissiva de receitas que deve começar no outono de 2025. Essa repartição de receitas dará aos departamentos esportivos a capacidade direta de pagar aos jogadores, uma enorme mudança de paradigma para o atletismo universitário.

O objetivo do acordo das escolas é evitar danos ainda maiores no futuro, o que os especialistas jurídicos consideraram uma probabilidade, considerando o fraco histórico da NCAA em processos judiciais.

As ligas precisam apenas de votos majoritários para aprovar o acordo, e acredita-se que os detratores nas conferências não tenham impulso suficiente para votar não, segundo fontes da ESPN.

Mas ainda há uma aura de incerteza pairando sobre o cenário, já que os presidentes das escolas se reunirão virtualmente e pessoalmente esta semana.

Nos campi, os responsáveis ​​escolares reúnem-se e lutam para descobrir como se adaptar aos novos paradigmas. As escolas das ligas maiores precisam encontrar quase US$ 20 milhões para orçar os atletas e descobrir como dividi-los. As ligas mais pequenas estão a ajustar a forma de cobrir os custos, uma vez que a NCAA está a reter dinheiro variável das escolas em todos os níveis da Divisão I para cobrir os custos.

Não há clareza sobre o papel do Título IX na partilha de receitas, como funcionarão os limites de escalação e como será a aplicação do NIL. (Espera-se que o NIL continue a existir, além da partilha de receitas.)

Fontes indicaram que levará pelo menos seis meses até que esses detalhes sejam resolvidos, provavelmente mais tempo. Também se espera que haja várias outras etapas antes que a juíza distrital Claudia Wilken possa aprovar o acordo. Todos os atletas da Divisão I têm a oportunidade de se opor aos termos ou optar por sair da classe.

Wilkin também precisa realizar uma audiência preliminar para revisar os termos do acordo. Mais tarde, ela precisaria considerar quaisquer aumentos apresentados antes de decidir formalmente sobre o acordo. Todos esses projetos levarão meses para se desenrolar.

Espera-se também que continuem os pedidos ao Congresso para trabalhar em prol de isenções mais restritas de ações judiciais futuras. A crença da indústria é que o Congresso poderia estar mais disposto a ajudar o esporte universitário, em vez de salvá-lo, agora que existe uma estrutura avançando que inclui a distribuição de receitas para os jogadores.

Os advogados no caso da Câmara e em dois outros casos relacionados – Hubbard v. NCAA e Carter v. NCAA – são os veteranos advogados antitruste Jeffrey Kessler e Steve Berman. Kessler está na vanguarda do movimento trabalhista esportivo há várias décadas, incluindo o caso O’Bannon v NCAA em 2014. Berman também esteve envolvido em vários casos antitruste contra a NCAA, incluindo o caso Alston que a Suprema Corte confirmou em 2021 .

O redator da ESPN, Dan Murphy, contribuiu para este relatório.