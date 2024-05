Os 44 pontos de Jalen Brunson deixaram os Knicks a uma vitória de sua primeira final de conferência desde 2000

EUum confronto crucial no Jogo 5 contra o Pacers de Indiana, Jalen Brunson surgiu como a força motriz por trás do Knicks de Nova York‘comandando a vitória por 121-91. O desempenho sensacional de Brunson, destacado por uma impressionante explosão de 44 pontos, não apenas mostrou sua habilidade como goleiro, mas também levou os Knicks à beira de seu primeiro Finais da Conferência Leste aparição desde 2000.

Os Knicks, vindo de uma derrota desanimadora no jogo 4, entraram no jogo 5 determinados a assumir o controle da série. Com a atmosfera estridente de Madison Square Garden alimentando sua intensidade, a equipe se recuperou do jogo inspirado de Brunson para garantir uma vitória crucial.

Desde o pontapé inicial, Brunson demonstrou sua habilidade ofensiva, acertando chutes de todas as áreas da quadra sem esforço. Seja puxando três pontos no drible ou utilizando sua série de falsificações e giros para criar espaço para saltadores de médio alcance, a barragem de pontuação de Brunson deixou a defesa do Pacers lutando para contê-lo.

Apesar de cuidar de uma lesão no pé sofrida no jogo 2, Brunson demonstrou resiliência e determinação durante toda a competição. Ignorando qualquer preocupação com sua saúde, ele teve um desempenho virtuoso, mostrando a forma que lhe rendeu o quinto lugar na votação de MVP no início da temporada.

Vitória dos Knicks alimentada pelo brilhantismo de Brunson

O domínio de Brunson ficou evidente desde o início, quando ele marcou 28 pontos apenas no primeiro tempo, estabelecendo um novo recorde nos playoffs do Knicks. A cada cesta, ele impulsionava seu time para mais perto da vitória, eletrizando a torcida com sua habilidade de pontuação.

À medida que o jogo avançava, Brunson continuou a afirmar a sua influência, desmantelando sozinho a defesa dos Pacers com uma série de manobras ofensivas deslumbrantes. Sua explosão de pontuação atingiu o clímax no quarto período, quando ele marcou sete pontos consecutivos para colocar o jogo fora do alcance do Indiana.

Embora o heroísmo de Brunson merecesse atenção, ele não foi o único a levar os Knicks à vitória. Alec Burks, anteriormente rebaixado para o banco, emergiu como uma contribuição valiosa, somando 18 pontos ao ataque ofensivo dos Knicks.

Apesar dos melhores esforços dos Pacers para recuperar, estimulados pelo desempenho de 22 pontos de Pascal Siakam, eles não foram páreo para o ataque ofensivo implacável dos Knicks. Com a série agora posicionada em 3-2 a favor de Nova York, os Knicks estão a apenas uma vitória de garantir uma vaga cobiçada nas finais da Conferência Leste.