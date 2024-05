Os Chiefs podem tentar adicionar o ex-Pro Bowl WR para Mahomes para reforçar seu ataque

TeleChefes de Kansas City há rumores de que estão explorando o mercado em busca de um potencial impulso de wide receiver, e os holofotes estão voltados para ninguém menos que a sensação marginalizada, Michael Tomás. Assim que o brinde do NFLThomas, um ex- Jogador Ofensivo do Ano, se vê como um agente livre lutando contra as sombras das lesões que cortaram as asas de sua carreira.

Apesar do Chefes de Kansas City‘roster atual, o vazio deixado por Arroz Rashee-que está envolvido em problemas legais e espera-se que o deixe de lado por pelo menos seis jogos – se aproxima. Fontes próximas à equipe sugerem que os Chiefs ainda não fizeram nada contra Thomasmas se as estrelas se alinharem, ele poderia estar conseguindo passes em Estádio Ponta de Flecha.

Michael Tomás, um nome que já foi sinônimo de jogadas recordes e recepções vencedoras, viu sua carreira brilhante ser prejudicada por lesões persistentes nos pés. Depois de uma temporada estelar de 2019, ajudando um idoso Drew Brees deslumbrar a liga, Thomas enfrentou o que parecia ser um pequeno revés no tornozelo em 2020. No entanto, essa lesão se transformou em um oponente implacável, deixando-o de lado durante a maior parte das temporadas subsequentes e reduzindo drasticamente seu tempo em campo em 2023.

John Dillon de O fio dos chefes pesa na especulação: “Thomas era uma força a ser reconhecida, uma verdadeira virada de jogo quando estava em forma. Se ele estiver fisicamente pronto e passar nos rigorosos exames físicos da NFL, não há razão para que ele não seja uma boa opção para os Chiefs.“

Chefes numa encruzilhada: apostando na recuperação ou apostando no passado?

Enquanto o Chefes ainda não demonstraram interesse oficial, o potencial de Thomas redescobrir até mesmo uma centelha de sua antiga glória pode ser suficiente para tentá-los. As equipes escalação atual poderia se beneficiar de sua experiência e talento para fazer jogadas cruciais, mesmo que seja apenas por uma temporada.

Enquanto o Chefes considerar suas opções, a questão permanece: Michael Thomas conseguirá superar sua longa batalha contra lesões e reacender sua carreira? Ou a estrela que já foi brilhante está muito distante de seu pico? Só o tempo dirá se esta potencial contratação poderá ser a história de regresso da temporada ou apenas mais um “o que poderia ter sido”. Fique ligado enquanto esta história se desenvolve e o Chefes fazer a sua jogada nas apostas altas NFL jogo de xadrez.