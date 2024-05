Os comentários do executivo de boxe geram polêmica sobre a luta potencialmente fraudada entre Mike Tyson e Jake Paul

Boxe executivo Turki Alalshikh sugeriu de brincadeira que Mike Tysona próxima luta pode ser fraudada. Tyson está programado para voltar ao ringue em 20 de julho para enfrentar o YouTuber que virou boxeador Jake Paulo. A luta gerou grande repercussão devido à considerável diferença de idade entre os lutadores, já que Tyson tem 57 anos, o que o torna 31 anos mais velho que Paulo.

O anúncio da luta levantou preocupações entre os fãs de boxe sobre Tysonsegurança, dada sua última atuação no ringue contra Roy Jones Jr.. em novembro de 2020. Apesar dessas preocupações, alguns usuários das redes sociais especularam, sem qualquer evidência de apoio, que a luta poderia ser consertada.

Mike Tyson vai ao repórter pedindo previsão para a luta de Jake PaulParker Johnson

“Por favor irmão Mikeesqueça o roteiro e derrote esse cara”, Alalshikh escreveu em X.

O evento de confronto

Na segunda-feira, Tyson e Paulo tiveram seu primeiro confronto desde o surpreendente anúncio da luta, aumentando a expectativa e polêmica em torno do evento.

“Sou um peso pesado nato” Paulo disse.

“É para isso que nasci, para subir nesta categoria de peso. Mike quem tem mais poder. Porque ele está me subestimando.

“Acho que todo mundo está me subestimando e acredito que bati mais forte.

“Eu sei que vai ser difícil.

“Sei que terei que lutar contra as adversidades. Sei que posso até ir para a tela.

“Estou com medo, não me interpretem mal, mas não se trata do medo que me impede. Trata-se de entrar nisso mesmo estando com medo, e é isso que é a verdadeira coragem.”