Os comentários inflamados de Caitlin Clark visam os horários de descanso e gerenciamento de carga dos jogadores da NBA

BAntes de seu segundo jogo da temporada, Caitlin Clark entende o significado de esportes e entretenimento é, mas é mais do que isso, pois ela também reconhece o fato de que existe um compromisso com o jogo e com os torcedores.

Pelo menos por enquanto, a jovem estrela está saboreando o sabor agridoce de ser uma atleta profissional com noites como as duas primeiras para ela e para o Indiana Fever na atual temporada, mas também ser amada pelos fãs enquanto eles torcem por ela.

Dito isso, ela planeja manter a ética de trabalho como era na faculdade para tentar cuidar bem do corpo e sempre tentar brincar, pois diz que quer garantir aos fãs que não perderá seus jogos. .

“Eu sempre disse que as pessoas estão se sacrificando muito para gastar dinheiro, para fazer com que você gaste recursos para chegar aqui, ou viajar, ou pagar para que sua filha ou filho pequeno venha e nos assista ou nos apoie, ou compre nossos camisetas, ou comprar qualquer mercadoria, então, eu acho, tipo, eu entendo porque eu era aquela menina, e foi isso que meus pais fizeram também”, disse ela durante uma entrevista coletiva.

Há muitas coisas que afetam e interferem

O WNBA esteve na sombra da NBA por muitos anos, mas desde então Caitlin Clark está na mistura, as coisas mudaram, todos estão ansiosos para vê-la na TV ou ao vivo.

Ela também entende que muita gente faz sacrifícios para comprar ingresso, mas também entende que precisa se cuidar dentro e fora da quadra para estar preparada para a torcida.

“Estou muito ciente disso, por isso não perdi um único jogo na faculdade. Eu sabia que as pessoas estavam vindo e querendo me apoiar e me assistir”, disse se na conferência.

Os preços dos ingressos subiram 241% em média no mês de maio só porque ela está jogando. A liga está projetando um aumento considerável nas receitas com maiores acordos de mídia e muitos times até mudaram de local para acomodar mais torcedores. Este é na verdade o efeito Caitlin Clark.