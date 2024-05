Os Dodgers receberão outro impulso em sua rotação repleta de estrelas com o retorno de Walker Buehler de Tommy John

Tele Los Angeles Dodgers, conhecidos por seu elenco forte, fortaleceram ainda mais sua escalação e rotação no passado como agência gratuita. Com as contratações de Shohei Ohtani, Teoscar Hernndez, Yoshinobu Yamamoto e Tyler Glasnowa equipe fez algumas de suas melhores adições, com mais estrelas em potencial possivelmente vindo da lista de lesionados.

Depois de uma longa espera de quase 20 meses, Walker Buehler, que passou por uma cirurgia de Tommy John em meados de 2022, está definido para fazer seu retorno altamente antecipado na temporada de 2024. Seu retorno está marcado para Jogo de segunda-feira contra o Miami Marlinsconforme confirmado pelo técnico Dave Roberts para Fabin Ardaya do The Athletic.

Dave Roberts disse o seguinte sobre o retorno de Buehler após lesão.

Acho que ele ainda será Walker. Ele vai atacar. Mas acho que tem o ataque com todo o repertório dele – acho que nos últimos anos era bola rápida pesada, cortador pesado… Acho que o Walker tem mais armas (agora). E acho que é essa a minha esperança, em vez de apenas tentar intimidar os caras. David Roberts

Walker Buehler tem potencial para Cy Young

Quando Walker Buehler se machucou em meados de 2022, ele foi amplamente considerado um dos melhores arremessadores titulares da MLB, depois de terminar em quarto lugar na votação de NL Cy Young após a temporada de 2021 com um recorde de 16-4, 207,2 IP, 2,47 ERA e 212 eliminações, também ganhando sua segunda indicação ao All-Star.

Buehler passou por sua segunda cirurgia de Tommy John, sendo a primeira logo após ser selecionado pelo Los Angeles Dodgers com a 24ª seleção geral do draft da Liga Principal de Beisebol de 2015, afastado dos gramados por um ano e meio. Ele não faria sua estreia profissional até 2016.