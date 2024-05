Os fãs da WNBA destacam-se depois que Clark lutou contra o New York Liberty

Caitlin Clarkprimeiros dias no WNBA têm sido desafiadores, mas há otimismo em relação ao futuro dela. Na estreia em casa, o Indiana Fever enfrentou uma dura derrota, perdendo por 102-66 para o New York Liberty em Gainbridge Fieldhouse. Este jogo deixa o Fever em 0-2 após enfrentar duas equipes fortes, o Liberty e o Sol de Connecticut.

Teve dificuldades em seus dois primeiros jogos da WNBA

Clark encontrou dificuldades com faltas e terminou o jogo com nove pontos, sete rebotes, seis assistências e três viradas, acertando apenas 2 de 8 em campo e 1 de 7 na faixa de três pontos. Breanna Stewartliderando o Liberty, foi imparável, marcando 31 pontos e somando 10 rebotes, quatro assistências, três roubadas de bola e dois bloqueios.

A introdução brutal de Caitlin Clark à WNBA

O confronto foi muito aguardado, marcando Clarké o primeiro jogo em casa desde que foi escolhido como número 1 geral em 2024 Rascunho da WNBA. Os fãs estavam ansiosos para vê-la se apresentar depois de uma estreia difícil, onde o Fever caiu para o Sun por 21 pontos. Nesse primeiro jogo, Clark marcou 20 pontos, mas teve 10 viradas e um desempenho de 5 de 15 arremessos.

Enfrentando uma equipe Liberty repleta de estrelas com Stewart, Sabrina Ionescu e Jonquel Jones era uma tarefa difícil. Nova York assumiu o controle cedo, construindo uma vantagem de 17 pontos no intervalo com Stewart destacando-se em todas as facetas do jogo. The Fever lutou para se defender contra sua pontuação versátil.

Caitlin Clark é aplaudida de pé pelos fãs do Indiana Fever na estreia em casa

Clark enfrentou intensa pressão defensiva ao longo do jogo e passou um tempo considerável no banco no segundo tempo devido a problemas graves.

“As pessoas pensavam que Caitlin Clark iria simplesmente entrar na liga e não precisaria fazer nenhum ajuste”, escreveu um fã no X. “Ela vai ficar ótima.

Outro acrescentou: “Caitlin Clark vai ficar bem, mas não sei por que vocês ficaram tão bravos com aqueles veteranos dizendo que haverá um período de adaptação. Eles estavam certos. Nunca foi uma dissimulação.