Os fãs do Dallas Cowboys atacam Tom Brady: Quais são os motivos?

Tele lendário ex-Patriotas da Nova Inglaterra‘ quarterback, Tom Brady causou uma tempestade nas redes sociais mais uma vez ao dizer que espera Dak Prescott realmente aparecerá em 2024/25, apesar do Dallas Cowboys‘estrela ganhadora de MVP grita na temporada passada por suas atuações.

Prescott postou 4.516 jardas (terceiro de todos os QBs) em 590 tentativas em 2023, com 36 touchdowns (a maioria) e permitindo apenas nove interceptações (95ª maior) e 39 sacks enquanto produzia sua melhor temporada até então.

Gesto comovente de Dak Prescott com um fã com deficiência

Mas tudo desmoronou na pós-temporada quando o Vaqueiros foram eliminados dos playoffs da NFL pelo Green Bay Packers como Jordão Amor os inspirou a uma vitória por 48-32 na rodada curinga.

Esse tem sido um tema recorrente Prescottcarreira de, um péssimo recorde de pós-temporada que atualmente é de 2-5 (0,285) e Bradyagora espera que ele seja capaz de avançar e entregar quando for preciso.

“Obviamente, tendo o Vaqueiros on é um grande atrativo”, Brady disse à Fox Sports: NFL. “Nesta nova função, conheço o Vaqueirosquão importantes eles são para esta rede.

“Eles têm ótimos enredos, vamos lá. Dak Prescottvamos ver se ele finalmente consegue passar”,

Então, com uma pontada de arrependimento, Brady acrescentou: “Isso simplesmente escapou?”

Os fãs criticam Brady por suas palavras

Vaqueiros os fãs ficaram inequivocamente furiosos com as palavras de Bradyacrescentando que Prescott na verdade, levou a lenda da NFL para a aposentadoria, embora com sete anéis no banco ele provavelmente não se importasse muito.

Mesmo assim, os texanos inundaram o Twitter para criticar o homem de 46 anos, dizendo-lhe para relaxar Prescottque sofre muitas críticas e pressão por seu recorde pós-temporada.

Um fã respondeu às críticas no X.com, antigo Twitter, dizendo: “Não é legal, [Tom Brady] …não é legal. Não permita o fato de que o Vaqueiros e Dak bater em você foi o último jogo que você jogou e deixou você todo irritado.

“Você é o [GOAT]…Não vou contestar…mas não fique cansado.”

Um segundo disse: “Oh, muito engraçado Tom! Como foi seu último jogo na NFL?”

Um terceiro comentou: “Tom BradyO primeiro jogo do QB cobre o QB que efetivamente encerrou o que se tornaria sua última temporada.”

E um quarto acrescentou: “Dak aposentou você, Tom.”