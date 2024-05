Os melhores Phillies da MLB com o melhor início de 50 jogos na história da franquia

FILADÉLFIA – Rob Thomson assistiu Bryce Harper e JT Realmuto acertarem home run solo e Edmundo Sosa acertar um chute de três corridas para liderar o Philadelphia Phillies na vitória por 11 a 4 sobre o Texas Rangers na noite de quarta-feira, em um jogo que deu a eles o melhor início de 50 jogos no beisebol desde Seattle em 2001 e saiu com uma pergunta sobre os Mariners.

“O que eles fizeram?” Thomson perguntou.

O técnico do terceiro ano do Phillies fez a pergunta retórica porque sabia exatamente o destino dos Mariners que começaram com 38-12 e empataram o recorde da MLB com 116 vitórias.

Os Mariners não conseguiram vencer a World Series.

“Isso mesmo”, disse Thomson. “Então você tem que continuar. Você tem que continuar trabalhando, continuar avançando até o fim.”

Realmuto estendeu sua seqüência de rebatidas para 12 jogos e adicionou três RBIs, e Alec Bohm acertou uma dobradinha de dois RBI na sexta entrada que fez 10-3 e deu a ele 46 RBIs, os melhores da Liga Nacional.

Já ostentando o melhor recorde no beisebol, os Phillies têm 36-14 – o melhor início em 50 jogos na história da franquia, e são apenas o 26º time na história da Liga Nacional a vencer pelo menos 36 jogos nos primeiros 50 jogos. O Braves de 1998 foi o último a ter um início tão rápido.

Os Phillies nunca foram melhores que 35-15 (1993, 1976) em seus primeiros 50 jogos ao longo da história da franquia que data de 1883.

Os Phillies venceram seu quinto jogo consecutivo e o 17º dos últimos 20. Eles estão 21-8 em casa e vencedores de 17 de 19 no Citizens Bank Park.

“Sabemos que, em qualquer situação em que nos encontremos, podemos superá-la”, disse Realmuto. “Temos a oportunidade de vencer todos os jogos, independentemente de onde estivermos. Se perdermos tarde, temos confiança em nós próprios. Penso que isso demonstra a cultura que construímos aqui”.

Matt Strahm (3-0) arremessou 1⅓ entrada sem gols para obter a vitória com alívio.

Os bons tempos estão passando na Filadélfia – embora tenha demorado um minuto quente durante um jogo em que as temperaturas oscilaram perto de 90 graus no primeiro arremesso. Leody Taveras acertou um home run solo do titular do Phillies, Taijuan Walker, no segundo e os Rangers lideraram por 2-0.

O buraco inicial não passou de um incômodo incômodo para os Phillies deste ano. Eles aproveitaram dois erros no segundo turno dos campeões da World Series para empatar o jogo em 2 a 2.

Melhores 50 jogos de início de temporada* Os Phillies são o quinto time na era Wild Card (desde 1995) a começar com 36-14 ou melhor em 50 jogos. Cada um dos quatro anteriores venceu 100 jogos e dois deles chegaram à World Series (apenas os Yankees de 1998 venceram). Equipe WL Resultado da temporada Marinheiros de 2001 38-12 L, ALCS Ianques de 1998 37-13 Ganhou o WS 2024 Filadélfia 36-14 ? Bravos de 1998 36-14 L, NLCS 1995Cleveland 36-14 WS perdido *Era Wild Card (desde 1995) – Estatísticas e informações da ESPN

O single RBI de Brandon Marsh fez 2-1. Marsh então tentou roubar o segundo lugar, apenas para o titular do Rangers, Dane Dunning (3-3), girar e lançar a bola para o centro do campo, trazendo para casa o empate. Marsh estava apenas começando uma grande noite; o defensor esquerdo expulsou Corey Seager na terceira base no quarto inning após uma rebatida de Adolis Garcia no canto.

O sexto home run do ano de Realmuto no terceiro fez o 3-2, e ele acertou mais dois no sexto com um single carregado de bases para uma vantagem de 8-3.

Dunning saiu com dois corredores no quarto lugar, depois de lançar 74 arremessos em sua primeira partida desde que voltou da lista de lesionados. Dunning foi afastado dos gramados devido a uma distensão no manguito rotador direito.

O técnico Bruce Bochy trouxe Jonathan Hernandez, e o tiro saiu pela culatra instantaneamente. Sosa acertou um na ponta do taco e acertou um home run de três corridas para a direita no primeiro arremesso do apaziguador que fez o 6-2.

Walker rebateu cinco, mas permitiu três corridas em 4⅔ entradas.

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para este relatório.