Os Pacers nocautearam o Celtics, mas seus erros mentais os deixaram viver e perder por 133-128, jogo 1 da Final Leste

EUum emocionante jogo 1 do Finais da Conferência Lesteo celtas de Boston obteve uma vitória dramática por 133-128 sobre o Pacers de Indiana na noite de terça-feira. O jogo foi de roer as unhas, com Jayson Tatum apresentando um desempenho de destaque, marcando 36 pontos, incluindo 10 na prorrogação. Seu jogo de embreagem foi crucial, especialmente depois Jaylen Brownestá empatando em 3 pontos faltando apenas 6,1 segundos para o final do tempo regulamentar.

A dupla dinâmica dos Celtics Tatum e Marrom liderou o ataque, com Férias Jrue também causando um impacto significativo, somando 28 pontos, o melhor da temporada. Brown terminou com 26 pontos, contribuindo para a impressionante atuação ofensiva do time.

Os Pacers lutaram forte, com Tyrese Haliburton brilhando com 25 pontos e 10 assistências. Pascal me desculpe somou 24 pontos e 12 rebotes, enquanto Miles Turner terminou com 23 pontos e 10 rebotes para o sexto colocado do Pacers. Apesar dos esforços, o Celtics conseguiu se recuperar e garantir a vitória.

A ausência de 7 pés Kristaps Porzingis foi sentido pelos Celtics, quando os Pacers capitalizaram seu jogo interno, marcando 56 pontos no garrafão e derrubando 13 arremessos de 3 pontos. No entanto, a resiliência e determinação dos Celtics acabaram por valer a pena.

As rotatividades dos Pacers custaram-lhes caro

O jogo foi repleto de momentos tensos, incluindo viradas críticas dos Pacers nos segundos finais do tempo regulamentar. Brown aproveitou esses erros, acertando uma cesta de 3 pontos que empatou o jogo no escanteio para manter o Celtics no jogo.

A compostura de Tatum sob pressão ficou evidente quando ele se esforçou em uma bandeja e acertou uma cesta de 3 pontos crucial para colocar o Boston à frente definitivamente na prorrogação. Seu desempenho foi descrito como um divisor de águas pelos analistas, com Tatum demonstrando sua capacidade de entregar resultados quando mais importava.

A natureza de idas e vindas do jogo manteve os torcedores tensos, com os dois times trocando cestas e lances livres nos momentos finais. Os lances livres de Holiday selaram a vitória do Celtics, encerrando uma noite emocionante de basquete.

Olhando para o futuro, o Jogo 2 acontecerá em Boston na noite de quinta-feira, prometendo outro confronto intenso entre essas duas equipes talentosas. À medida que a série continua, ambas as equipes tentarão fazer ajustes e trazer seu melhor jogo enquanto lutam por uma vaga nas finais da NBA.