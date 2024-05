Os pais de Glen Powell o trolam hilariantemente na estreia de ‘Hit Man’

Glen Powell é um dos protagonistas mais quentes de Hollywood atualmente – mas não diga isso a seus pais, porque eles o estão mantendo no chão com algumas boas provocações à moda antiga.

Confira as fotos… a estrela de cinema estava na estreia de seu novo filme da Netflix, “Hit Man”, em sua cidade natal, Austin, Texas, na quarta-feira – mas seus pais, Cindy dar Glen Powell Sr. roubaram a cena com cartazes de papelão perseguindo hilariantemente seu filho.

Provavelmente nem é preciso dizer que Glen é um grande sucesso em Hollywood no momento – então a noção que as pessoas estão dizendo que ele nunca “vai acontecer” é selvagem. Seus sucessos recentes incluem sucessos de bilheteria como “Top Gun: Maverick” – e não se esqueça de “Anyone But You” com Sidney Sweeney.