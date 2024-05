Os Rangers conseguirão virar a série de playoffs no jogo 6?

O técnico do New York Rangers, Peter Laviolette, está preocupado.

Ele não ficou alarmado quando o Rangers sofreu sua primeira derrota nos playoffs da Stanley Cup de 2024 no jogo 4 contra o Carolina Hurricanes. Ele não gostou do resultado, mas gostou da maneira como eles jogaram – entendendo que três vitórias consecutivas contra os Canes no início da série significavam que o Rangers tinha algum espaço para respirar.

Mas Laviolette viu o Rangers “fora do alvo” no jogo 5, uma derrota por 4-1 no Madison Square Garden que reduziu a vantagem da série para 3-2 e preparou o jogo 6 em Raleigh na noite de quinta-feira.

Eles não jogaram com velocidade. Eles não tiveram o ataque ofensivo adequado. Seus detalhes não estavam lá. E isso o preocupava.

“Quero dizer, sempre que você não joga de acordo com suas capacidades, você fica preocupado com isso. Mas também sei que este grupo teve jogos como [Game 5] antes e eles responderam”, disse ele. “Acho que muitas vezes percebemos que não fomos nós. Não era quem queríamos ser. Muitas vezes este ano eles consertaram isso.”

O que os Rangers precisam consertar para o Jogo 6? Com o que eles precisam se preocupar?

Aqui está uma olhada em como a série de Nova York com Carolina está em alta – e quais tendências podem ser revertidas:

Furacões estão aumentando a diferença de 5 contra 5

A opinião consensual ao entrar nesta série foi que os Hurricanes eram o melhor time em 5 contra 5. Eles foram os primeiros na temporada regular e nos playoffs em porcentagem de tentativas de arremesso; os Rangers estavam em 19º antes dos playoffs. Os Canes foram o primeiro e o terceiro em gols esperados a favor e contra, respectivamente; os Rangers ficaram em 20º e 18º nessas categorias. Nova York melhorou com força desde a aquisição de Alex Wennberg e Jack Roslovic no prazo final da negociação, mas Carolina está em outro nível.

Os Hurricanes tiveram a vantagem de tentativa de chute em todos os cinco jogos desta série, e a vantagem percentual de gols esperados em todos os jogos, exceto na derrota no jogo 1 em Nova York. Depois de marcar três gols em pares no Jogo 5, eles lideram o placar de 5 contra 5 para a série, 11-9. Eles têm mais 25 em chances de gol e mais 11 em tentativas de chute de alto perigo.

“Realmente acreditamos que fizemos alguns bons jogos no início, mas cometemos alguns erros, especialmente com os times especiais. Isso melhorou muito”, disse o capitão do Carolina, Jordan Staal. “Acho que nosso jogo de 5 contra 5 tem sido muito bom, muito sólido. E está se unindo um pouco mais. Precisamos apenas continuar lutando.”

Embora estejam abaixo do número de gols esperados (46,3%), os Rangers estão empatados em gols a favor e contra 5 contra 5 em nove jogos dos playoffs. Um grande motivo para isso: a linha de Artemi Panarin, Vincent Trocheck e Alexis Lafreniere.

O trio acertou 55,7% das tentativas de chute e está prosperando nas mudanças de pontuação (+12) e nas tentativas de chute de alto perigo (+6). Mas Carolina levou a melhor no jogo 5. Eles viram muitos Jaccob Slavin, Jordan Martinook e Martin Necas, e todos eles superaram a linha mais produtiva do Rangers.

As análises dizem que o Jogo 5 foi um dos mais fracos do Rangers desde o intervalo do All-Star. Meghan Chayka, do Stathletes, observa que eles tiveram o segundo menor número de gols esperados (1,95) e o terceiro menor número de chances de gol (10) nesse período.

Para resolver isso, pode haver alguma mudança na escalação para o Jogo 6.

No skate de quarta-feira, os Rangers mudaram suas duplas de defesa. K’andre Miller se reuniu com Jacob Trouba, dupla que teve mais minutos juntos na temporada regular pelo Nova York. O ex-parceiro de Miller, Braden Schneider, patinou com Erik Gustafsson, que jogava com o Trouba. Ambas as duplas anteriores tiveram menos de 50% na parcela de gols esperados nos playoffs. Schneider e Gustafsson também foram parceiros regulares na temporada regular.

Laviolette não se comprometeria com esses pares que os Rangers irão congelar no Jogo 6.

“Há muita experiência aí. Muitos minutos juntos”, disse ele sobre Trouba e Miller. “Eles são grandes e fortes e têm muita experiência jogando contra linhas de ponta.”