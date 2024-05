Oscar De La Hoya dá um tapa em Canelo com ‘Cease-and-Desist’ pouco antes da luta com Munguia

Oscar de la hoya e Canelo Álvarez estão agora envolvidos em um amargo duelo legal e verbal, aumentando as tensões na comunidade do boxe. Essa reviravolta dramática surge como Canelo se prepara para defender seu título indiscutível dos super-médios contra Jaime Munguia no sábado.

O conflito irrompeu na arena jurídica quando Da panela, ex-campeão de boxe e fundador do Promoções Golden Boyenviou um cessar e desistir carta para Álvarezacusando-o de fazer “alegações difamatórias.” De acordo com Mike Coppinger da ESPNCanelo alegou que De La Hoya havia fundos roubados de combatentesuma acusação que De La Hoya nega veementemente.

Canelo Alvarez se levanta e vai atrás de Oscar De La Hoya em resposta à luta de Jaime Munguia antesJasser Akle

O advogado de De La Hoya, Ricardo P. Cesteroexpresso na carta que Álvarez não só acusou De La Hoya de má conduta criminosa mas também teve como objetivo dissuadir outros boxeadores de se associarem Promoções Golden Boy. “As declarações de Canelo foram feitas com verdadeira malícia”, alega a carta. “Oscar e Golden Boy reservam-se todos os direitos de processar Canelo por danos, incluindo danos punitivos destinados a garantir que Canelo aprenda sua lição.”

Representante de Canelo atira contra De la Hoya

Em resposta, Gregório M. Smithrepresentando Álvarez, divulgou as conclusões de uma auditoria financeira iniciada por Canelo após sua saída do Golden Boy. A auditoria sugeriu discrepâncias nos pagamentos, espelhando uma ação semelhante movida por Gennadi Golovkin contra Golden Boy, alegando pagamento insuficiente na luta de 2018 com Álvarez.

A briga pública entre De La Hoya e Álvarez atingiu o seu apogeu durante Conferência de imprensa de quarta-feira. Depois que De La Hoya fez referência ao passado de Álvarez teste positivo para clenbuterolAlvarez respondeu rotulando De La Hoya comoidiota” e o acusou de exploração financeira. “Esse cara aqui da minha esquerda, lembra, eu já era ‘Canelo’ quando vim para os Estados Unidos, e ele só lucrou com meu nomeafirmou Álvarez.

A disputa não só lança uma sombra sobre a próxima luta mas também mancha os legados de dois titãs modernos do boxe. Como Canelo entra no ringue para enfrentar Não me matea batalha jurídica com Da panela se aproxima, prometendo mais fogos de artifício fora do ringue do que potencialmente dentro dele.