Oscar De La Hoya zomba do inglês de Canelo em postagem no Instagram

scar de la Hoya, uma figura proeminente no mundo do boxe, intensificou o conflito em curso com Sal lvarez, também conhecido como Canelo. Este conflito, que vem fermentando há algum tempo, tomou agora um novo rumo com A recente zombaria de De La Hoya da pronúncia inglesa de Álvarez.

Em um vídeo compartilhado em sua conta do Instagram, o menino de ouro’, um apelido que simboliza seu sucesso e popularidade no mundo do boxe, ecoou uma entrevista com Caneloque já havia enfrentado críticas por sua pronúncia em inglês.

A postagem de De La Hoya gerou um alvoroço significativo nas horas que se seguiram à acalorada discussão de comentários na coletiva de imprensa de Canelo Lvarez x Canelo Lvarez Jaime Mungua luta no sábado, 4 de maio, em Las Vegas.

Oscar De La Hoya recebeu reação negativa

A reacção contra De la Hoya pela sua zombaria do inglês de Sal lvarez foi rápida e severa. Sua postagem foi inundada de comentários negativos, refletindo a forte desaprovação do público por suas ações.

“O fato de a primeira língua de Canelo ser o espanhol e de ele já ter aprendido ou estar tentando aprender inglês é algo de que ele deveria se orgulhar. Em vez disso, você decide zombar de alguém que fala duas línguas e você não”, diz um deles. Comente.

Por outro lado, outros acreditam que Jaime Mungua suportará o peso: “Pobre Mungua, Canelo vai descontar nele”.

Outro usuário direcionado a scar de la Hoya, que sempre se gabou de suas raízes mexicanas, embora tenha decidido defender a bandeira dos Estados Unidos, mas ainda não domina o espanhol.