Overbeck e Hamm, vencedores da Copa do Mundo, treinarão as mulheres dos EUA no TST

A lenda da seleção feminina dos Estados Unidos, Carla Overbeck, treinará um time apelidado de ‘Mulheres dos EUA’ no próximo mês no The Soccer Tournament, um evento de US$ 1 milhão em que o vencedor leva tudo em Cary, NC

Overbeck, capitão da equipe vencedora da Copa do Mundo de 1999 do USWNT, será acompanhado por vários outros ex-jogadores dos EUA na equipe para o evento TST, incluindo Mia Hamm e Carli Lloyd como assistentes.

– Transmissão na ESPN+: The Soccer Tournament – 7 a 10 de junho (EUA)

O Torneio de Futebol estreou no ano passado como um evento em que o vencedor leva tudo e contou com uma única equipe feminina em campo, uma seleção feminina dos EUA liderada pela campeã da Copa do Mundo de 2015, Heather O’Reilly.

Este ano, o TST se expandiu para incluir um evento feminino exclusivo de oito equipes com um prêmio de US$ 1 milhão, separado do campo masculino de 48 equipes com a mesma quantia em dinheiro em jogo.

“Não há muitos momentos em que tenhamos ex-jogadores da seleção nacional e equipe técnica todos juntos, então fazer parte desse time incrível era algo que eu estava realmente ansioso”, disse Lloyd em comunicado.

“Heather montou um grande time e se esforçou muito para que o TST feminino acontecesse. Embora eu adorasse jogar neste verão com muitos dos meus ex-companheiros de equipe, estarei torcendo e treinando do lado de fora. com todos os outros funcionários lendários.”

Carla Overbeck foi a capitã da vitória das mulheres norte-americanas na Copa do Mundo de 1999. Imagens Getty

O torneio feminino do TST, que poderá ser assistido nas redes ESPN de 7 a 10 de junho, é dividido em dois grupos. As mulheres dos EUA enfrentarão o Wrexham Red Dragons, time patrocinado pelo clube da National Women’s Soccer League, Angel City FC, e pelo Streetball FC Canada, no jogo de grupo.

Outros membros da equipe feminina dos EUA incluem a Jogadora Feminina do Século da FIFA, Michelle Akers, além de Wendy Palladino, Bill Palladino, Kacey White, Lisa Pittaro, Jen Mead e Kendall Fletcher White.

A escalação é encabeçada por O’Reilly e pelo ex-zagueiro do USWNT Ali Krieger, que ajudou os americanos a vencer as Copas do Mundo de 2015 e 2019, e que acabou de vencer um campeonato da NWSL com o NJ/NY Gotham FC no ano passado antes de se aposentar.

“Montamos uma equipe técnica épica”, disse O’Reilly em comunicado. “Eles foram alguns dos melhores jogadores de futebol do planeta ao longo de três décadas de domínio do USWNT. Se não conseguir vencer quando Michelle Akers, Mia Hamm e Carli Lloyd estão me encorajando, não mereço dividir o milhão.”

Burnley FC, Soccerhead FC e times patrocinados pelo Tampa Bay Sun FC da USL Super League e North Carolina Courage da NWSL competirão no outro grupo do evento feminino.

As duas melhores equipes de cada grupo avançarão para as semifinais em 9 de junho, e uma equipe levará para casa US$ 1 milhão ao vencer a final no dia seguinte.

Os organizadores do torneio, que também administram o Torneio de Basquete, esperam que o nível de jogo aumente na segunda edição do torneio, à medida que as equipes entendem o estilo de jogo em um campo mais compacto, com substituições no estilo do hóquei e um formato de pontuação – tempo de pontuação alvo – isso exige que cada jogo termine com um gol.