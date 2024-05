Pacers derrotou Bucks em masterclass defensiva e avançou para as semifinais da Conferência Leste

TO Indiana Pacers mostrou resiliência e determinação ao ultrapassar o Milwaukee Bucks em uma partida emocionante Jogo 6 confronto em Quinta-feira à noite.

Lillard voltou para o jogo 6

Apesar de enfrentar um desafio formidável com o retorno de Damian Lillard ao Dinheiro escalação, o Marcapassos dominou a quadra, selando uma vitória decisiva por 120-98 em Casa de campo de Gainbridge.

Lillardapesar de jogar lesionado, marcou 28 pontos e foi o artilheiro do jogo.

Com esta vitória, os Pacers fecharam a série da primeira rodada por 4-2, marcando seu primeiro avanço para o Conferência Leste semifinais desde 2014.

O Marcapassosimpulsionado pela fervorosa torcida da casa, exibiu um desempenho defensivo estelar, sufocando o Dinheiro ofensiva durante todo o jogo.

Apesar dos contratempos iniciais, incluindo um início lento e a ausência de intervenientes importantes como Miles Turner devido a problemas graves, o Marcapassos reuniu-se atrás de performances de destaque de Obi Toppin e TJ McConnell.

Toppin’s notável desempenho de 21 pontos, juntamente com McConnell’s dinâmica de jogo, impulsionou o Pacers’ banco para superar o Dinheiro 50-10.

A compostura dos Pacers os leva às semifinais da Conferência Leste



Durante todo o intenso confronto, o Marcapassos mantiveram a compostura e executaram o plano de jogo com precisão.

Apesar dos breves avanços do Bucks, o Marcapassos permaneceu firme, ampliando consistentemente sua vantagem e nunca abrindo mão do controle do jogo.

Com contribuições estelares de jogadores como Tyrese Haliburton, que registrou um duplo-duplo com 17 pontos e 10 assistências, o Marcapassos mostraram sua profundidade e resiliência em ambos os lados da quadra.

Olhando para frente, o Marcapassos vão enfrentar o Philadelphia 76ers ou o New York Knicks na segunda rodada dos playoffs, com a expectativa aumentando para outro confronto emocionante.

À medida que continuam a sua busca pela glória no campeonato, o Marcapassos estão preparados para aproveitar seu impulso e causar um impacto formidável na pós-temporada.