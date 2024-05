Pacers escaldantes marcaram os playoffs na derrota do jogo 7 sobre os Knicks

NOVA IORQUE – Havia uma grande expectativa pelo domingo para a produção de um jogo histórico no Madison Square Garden. Com certeza aconteceu, mas ninguém poderia esperar.

De forma improvável e inesperada em uma situação de jogo 7 fora de casa, o Indiana Pacers teve um dos maiores tempos de arremessos nos 77 anos de história da NBA. Quando o atordoado New York Knicks tentou se recuperar com um empurrão no segundo tempo, a superestrela dos Pacers e seu super-substituto intervieram e deram os golpes finais.

O resultado foi uma vitória dos Pacers por 130-109, eliminando os Knicks ao finalizar quatro vitórias em cinco jogos depois de ficar para trás por 2-0 na série. Os Pacers irão a Boston para abrir as finais da Conferência Leste contra o Celtics na terça-feira.

“Bem, nós somos o convidado indesejado”, disse o técnico Rick Carlisle depois que os Pacers completaram sua segunda vitória consecutiva na série sobre um seed mais alto. “Aqui estamos. Quando você vence o Jogo 7 no Madison Square Garden, você faz história. É muito, muito difícil de fazer.”

Os Pacers acabaram acertando 67,1% do total de arremessos, a maior porcentagem de arremessos em um jogo de playoff na história da NBA. E isso foi depois que eles se acalmaram no segundo tempo.

Para aumentar a miséria dos Knicks, mas infelizmente condizente com o que aconteceu com eles na série, o armador Jalen Brunson quebrou a mão esquerda durante o terceiro quarto. Quando seu pai, o assistente técnico dos Knicks, Rick Brunson, voltou ao banco após receber a notícia no vestiário, ele só conseguia segurar a cabeça entre as mãos.

Já foi um dia difícil para Brunson, que acertou apenas 6 de 17 arremessos para 17 pontos antes de sair.

“Faz parte do jogo e, como eu disse, neste grupo não inventamos desculpas para nada”, disse Brunson. “E então, se as coisas acontecerem, seguiremos em frente com o que tínhamos. Obviamente queríamos todos saudáveis”.

Pacers All-Star Tyrese Haliburton, que havia disputado duas partidas mornas e sem impacto em Nova York anteriormente na série, acertou quatro cestas de 3 pontos apenas no primeiro quarto de domingo, injetando impulso em seu time e inspirando confiança sem fim.

Depois de cada 3, Haliburton latia para qualquer pessoa que estivesse ao seu alcance, sejam fãs, jogadores do Knicks (principalmente Donte DiVincenzo) e até mesmo para o éter. A cada marca, os Pacers pareciam mais relaxados e, mais importante, podiam configurar a pressão que incomodava os Knicks ao longo da série.

“Esse é o jogo dentro do jogo, essa é a diversão que é esse ambiente”, disse Haliburton, que deixou o prédio vestindo um moletom com capuz estampado com a famosa foto do estrangulamento de Reggie Miller. “Eu sabia que hoje é o jogo 7; descarregue o clipe, não me arrependo. Eu odiaria ficar chateado durante todo o verão por não ter arremessado a bola hoje. Então, para mim, tratava-se apenas de sair jogando da maneira certa.”

Haliburton terminou com 27 pontos em 10 de 17 arremessos.

Os Pacers serão novamente azarões em sua próxima série contra Boston; o Celtics abriu como -1400 favoritos na ESPN BET, enquanto Indiana foi instalado como +750 azarões.

A atmosfera estava explosiva no primeiro jogo 7 no Garden desde 1995. Ela aumentou quando o atacante dos Knicks, OG Anunoby, saiu do túnel do vestiário para o aquecimento antes do jogo, ao retornar mais cedo do que o esperado devido a uma lesão no tendão direito. Mas ficou imediatamente claro que era uma decisão questionável permitir que ele jogasse.

Anunoby mal conseguia correr e os Pacers não puderam deixar de notar. Eles imediatamente o atacaram, indo para Pascal Siakam para uma cesta fácil na posse de bola inicial e marcando quatro aros para Anunoby em questão de minutos.

“Eu ia testá-lo”, disse Siakam sobre seu ex-companheiro de equipe do Toronto Raptors. “Achei que ele não parecia saudável lá fora. … Eu só queria ter certeza de que ele estava bem, mas era um Jogo 7.”

Anunoby emocionou a multidão ao fazer dois saltos em distância nos primeiros três minutos do jogo, enquanto os fãs dos Knicks começavam a gritar sobre o momento de Willis Reed, mas os Knicks simplesmente não podiam deixá-lo permanecer na quadra.

“Quero dizer, foi realmente uma duplicata da coisa de Willis Reed… o cara entrou e acertou dois chutes terríveis”, disse Carlisle. “Esses tiros foram muito mais difíceis do que os que Willis acertou. [Wilt] Chamberlain de volta ao drop ou de volta à zona.”

Mas Anunoby saiu depois de menos de cinco minutos, e os Pacers perderam os nervos. Seu ataque fluiu com os jogadores saltando com facilidade e acertando chutes de todos os lugares e em todos os ângulos. Siakam marcou 15 de seus 20 pontos no primeiro tempo, Haliburton marcou 16 e Myles Turner marcou 10 de seus 17. Os Pacers acertaram incríveis 76,3% nos primeiros 24 minutos (29 de 38) e 66,7% em 3- faixa de pontos (8 de 12). Eles fizeram 20 dos 25 jumpers. Eles erraram tantos tiros na pintura quanto fora do arco.

Foi o maior tempo de arremesso já registrado em um jogo de playoff, superando os 74% de arremessos do San Antonio Spurs durante as finais da NBA de 2014, em um desempenho que deixou alguns pensando que foi uma das melhores exibições de basquete ofensivo de todos os tempos. E os Pacers venceram.

Os Knicks avançaram no terceiro quarto, em grande parte graças a uma série de cestas de 3 pontos de DiVincenzo (37 pontos). Ele terminou com nove treys para o jogo, estabelecendo um recorde de playoffs do Knicks. Esses 3s e algumas raras paradas defensivas reduziram a vantagem dos Pacers de 22 pontos para sete e fizeram os fãs dos Knicks pensarem que, afinal, poderiam ver algo para lembrar.

Foi quando Carlisle enviou o valioso guarda reserva TJ McConnell, que imediatamente acalmou os Pacers e começou a fazer jogadas. McConnell ajudou a forçar três viradas do Knicks, deu duas assistências e fez duas cestas. Ele foi o catalisador em uma sequência de 15-4 que restabeleceu o controle do jogo pelos Pacers.

Alec Burks marcou 26 pontos fora do banco para os Knicks. Josh Hart, que jogou com uma distensão abdominal, foi aplaudido de pé após sofrer uma falta no quarto período com 10 pontos, 8 rebotes e 5 assistências.

Os Pacers sem dúvida se beneficiaram das lesões de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard na série do primeiro turno, antes de Anunoby, Hart e Brunson serem afetados. Mas o sexto colocado e o azarão dos Pacers deixaram Nova York sem desculpas e sem intenção de parar.