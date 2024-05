Pagamento de benefícios SNAP do Texas: Quem receberá o vale-refeição de maio de 2024 esta semana?

Tele Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) ajuda as pessoas a comprar os alimentos de que necessitam para o seu dia-a-dia.

Junto com os alimentos, o programa também permite que as pessoas comprem sementes de horta. No entanto, o SNAP não pode ser usado para comprar tabaco, bebidas alcoólicas, coisas que você não pode comer ou beber, ou para pagar contas de alimentação que você deve.

Aqueles em famílias de baixa renda são elegíveis para o programa. A maioria dos adultos com idades entre 18 e 52 anos sem filhos pode receber o SNAP por apenas três meses em um período de três anos, embora o período do benefício possa ser mais longo se a pessoa trabalhar pelo menos 20 horas por semana ou estiver empregada/ programa de treinamento.

Agregados familiares em que todos os idosos (com 60 anos ou mais) ou pessoas com deficiência possam participar no programa Projeto de Aplicação Simplificada do Texas (TSAP), o que faz com que Processo de inscrição SNAP mais fácil pois oferece três anos de benefícios por vez, em vez de apenas seis meses.

Benefícios do SNAP são colocados em sua conta uma vez por mês. Você pode verificar o dia em que receberá seus benefícios, conforme está impresso em sua carta de premiação (TF0001).

Quanto a Benefícios TANF, eles são depositados em sua conta uma vez por mês, dependendo do último número do seu grupo de determinação de elegibilidade TANF, que também se encontra no formulário TF0001.

Pagamentos SNAP são emitidos com base em um número do Grupo de Determinação Elegível (EDG), que pode ser encontrado no verso de um cartão SNAP na forma dos dois últimos dígitos.

Número EDG: 42-45. Data: 13 de maio

Número EDG: 46-49. Data: 14 de maio

Número EDG: 50-53. Data: 15 de maio

Número EDG: 54-57. Data: 16 de maio

Número EDG: 58-60. Data: 17 de maio

Número EDG: 61-64. Data: 18 de maio

Número EDG: 65-67. Data: 19 de maio

Número EDG: 68-71. Data: 20 de maio

Como posso verificar meus benefícios do Texas SNAP?

Se você é elegível para Benefícios TANF ou SNAPvocê receberá um Lone Star Card do benefício local da Comissão de Saúde e Serviços Humanos (HHSC) por escritório ou por correio.

Você pode gerenciar seus benefícios e o Lone Star Card com o Seu aplicativo móvel Texas Benefits, YourTexasBenefits.com e o Lone Star Helpdesk.

Lá você pode acessar com segurança seus benefícios, incluindo SNAP, TANF, Medicaid e Programa de Seguro Saúde Infantil (CHIP). Uma conta Your Texas Benefits também permite que você verifique o saldo do seu cartão Lone Star, visualize as atividades recentes do cartão, gerencie seu PIN, congele e descongele seu cartão e solicite um novo cartão.