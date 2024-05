Pagamento de vale-refeição nos finais de semana: Os benefícios do SNAP são depositados nos finais de semana?

EUSe você é novo no recebimento de benefícios por meio do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) ou o Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF) programa, você deve estar se perguntando: “A que horas o EBT deposita?” SNAP e benefícios em dinheiro normalmente aparecem em seu Cartão EBT entre meia-noite e 8h na data do depósito, mas o horário exato varia de acordo com o estado.

Aqui está um detalhamento dos tempos de depósito EBT por estado. A disponibilidade não muda devido a finais de semana ou feriados:

Alabama: 23h59

Alasca: 6h

Arizona: 23h59

Arkansas: 23h59

Califórnia: 23h59

Colorado: 23h59

Connecticut: 23h59

Delaware: 6h

Distrito de Columbia: 23h59

Flórida: 6h

Geórgia: 6h

Havaí: 23h59

Idaho: 23h59

Illinois: 3h

Indiana: 6h

Iowa: 23h59

Kansas: 6h

Kentucky: 23h59

Luisiana: 5h

Maine: 23h59

Maryland: 23h59

Massachusetts: 6h

Michigan: 23h59

Minesota: 6h

Mississipi: 23h59

Missouri: 23h59

Montana: 23h59

Nebrasca: 8h

Nevada: 7h

Nova Hampshire: 23h59

Nova Jersey: 23h59

Novo México: 23h59

Nova York: 23h59

Carolina do Norte: 6h

Dakota do Norte: 23h59

Ohio: 23h59

Oklahoma: 23h59

Oregon: 8h

Pensilvânia: 23h59

Rhode Island: 23h59

Carolina do Sul: 23h59

Dakota do Sul: 23h59

Tennessee: 23h59

Texas: 23h59

Utah: 23h59

Vermont: 23h59

Virgínia: 23h59

Washington: 6h

Virgínia Ocidental: 8h

Wisconsin: 23h59

Wyoming: 23h59

O que mais você precisa saber?

Seu EBT O cartão é uma ferramenta crucial para o acesso aos benefícios. Funciona como um cartão de débito e pode ser usado para comprar alimentos se você estiver no FOTO ou para sacar dinheiro para uso geral se você estiver no TANF. Nem todas as lojas aceitam cartões EBT, por isso é melhor verificar com antecedência. Muitos grandes varejistas gostam Walmart, Costco, Whole Foods, Aldi, Sam’s Club e Target aceitar EBT. Seu cartão EBT pode até ser usado online em estados selecionados por meio do SNAP Online Purchasing Pilot do USDA.

Embora os benefícios do SNAP sejam restritos a alimentos e bebidas elegíveis, os benefícios do TANF oferecem mais flexibilidade. Você pode usar seus benefícios em dinheiro TANF para sacar dinheiro em caixas eletrônicos, desde que o caixa eletrônico esteja em um local aprovado. Isso inclui a maioria dos locais que exibem o logotipo QUEST, mas excluem locais de entretenimento adulto, cassinos, lojas de bebidas e outros negócios restritos.

A principal lição? Depois que seus benefícios forem depositados, você poderá começar a usá-los imediatamente. Esteja você usando os benefícios SNAP para compras ou os benefícios TANF para outras necessidades, seu cartão EBT fornece acesso a recursos essenciais para ajudar você e sua família a gerenciar as despesas do dia a dia.