Pagamento SSDI maio de 2024: Quem tem direito a receber o pagamento deste mês nesta quarta-feira?

Mmês após mês, o Administração da Segurança Social (SSA) distribui Seguro de invalidez da Previdência Social (SSDI) por etapas para cerca de 7,4 milhões de beneficiários. Se você é um deles, continue lendo para saber se você é um dos elegíveis para receber seu pagamento nesta quarta-feira.

O ASS cronograma de pagamento distribui SSDIbenefícios de acordo com a data de nascimento do beneficiário. Nos termos deste regulamento, os beneficiários nascidos entre os dias 1 e 10 recebem o seu pagamento no dia segundo Quarta-feira do mês; aqueles nascidos entre os dias 11 e 20 recebem-no no dia terceiro Quarta-feira; se você nasceu entre os dias 21 e 31, eles te pagam o quarto Quarta-feira.

Esse Quarta-feira, 15 de maiobeneficiários nascidos entre 11 e 20 do mês receberão seu pagamento.

Qual é o calendário de pagamentos de maio?

Os beneficiários cuja data de nascimento se situe entre os dias 1 e 10 receberam o seu pagamento em 8 de maio. Os nascidos entre os dias 21 e 31 receberão o depósito em 23 de maio.

Se você tem recebido SSDI desde antes Maio de 1997 ou se você também receber Renda de segurança suplementar (SSI), seu SSDI o pagamento está previsto para o dia 1º de cada mês.

Se você não receber seu pagamento na data agendada, o ASS recomenda esperar três dias úteis antes de ir ao local mais próximo Seguro Social escritório. Também recomenda entrar em contato primeiro com seu banco para ter certeza de que não há problemas por parte dele.

SSDI é parte fundamental da renda de milhões de beneficiários, que utilizam os recursos para complementar suas despesas mensais e de seus familiares.