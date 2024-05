Pagamentos Diretos do Governo: Que outros pagamentos você pode reivindicar este mês?

Pagamentos diretos do governo dos EUA servem como uma ferramenta crucial na prestação de assistência financeira e apoio a indivíduos e famílias necessitados e a última rodada de ofertas está disponível para maio, mas o que são? Como você pode reivindicar? MARCA.com tem as respostas.

Os pagamentos diretos podem oferecer ajuda e ajuda vital a milhões de americanos e estes pagamentos podem assumir várias formas, incluindo cheques de estímulo, créditos fiscais ou benefícios, tornando-os muito mais comuns do que se imagina.

Um exemplo são os cheques de estímulo, que são pagamentos únicos ou recorrentes enviados a indivíduos elegíveis para proporcionar alívio económico. Estes pagamentos visam “estimular” os gastos dos consumidores, apoiar as famílias que enfrentam dificuldades financeiras e reforçar a economia.

Existem também créditos fiscais, como o Crédito de imposto de renda ganho (EITC) e crédito de imposto infantil (CTC), que fornecem assistência financeira a indivíduos e famílias de baixa e moderada renda.

Depois vêm benefícios como Segurança Social, Renda de Segurança Suplementar (SSI), subsídios de desemprego e benefícios para veteranos, que também constituem pagamentos diretos do governo a beneficiários elegíveis, proporcionando apoio a pessoas vulneráveis.

Aposentados da Previdência Social

Em primeiro lugar, os reformados da Segurança Social deverão ganhar $943 dólares extra por mês se os requisitos obrigatórios forem cumpridos, sob a forma de Rendimento de Segurança Suplementar (SSI). Ative um depósito direto se desejar receber o dinheiro no mesmo dia da data de pagamento, outras formas demoram mais.

Existem apenas alguns requisitos: Ter deficiência e ter mais de 65 anos, ter poucos recursos, como baixa renda. Estes são obrigatórios; no entanto, não pode ser reivindicado se não forem cumpridos.

Os pagamentos de SSI começam no primeiro dia de cada mês, com algumas exceções. No caso de exceções, tende a ser transferido para o próximo dia útil daquele mês. Por exemplo, 1º de junho é sábado, então o pagamento será feito na segunda-feira, 3 de junho.

Alasca

Em maio, os americanos que vivem no estado do Alasca podem reivindicar US$ 1.300 em pagamentos graças ao Dividendo do Fundo Permanente (PFD) oferecido a milhares de pessoas na forma de um cheque mensal.

Os destinatários elegíveis devem ser pagos até 16 de maio na forma de pagamento direto no valor de US$ 1.312, embora nenhuma data adicional tenha sido adicionada sugerindo que este será um pagamento final.

Ainda é possível se inscrever e a data ainda está acessível, então tente ver o que você pode reivindicar para ajudar a compensar os custos da inflação e de vida. O dia do pagamento final será 16 de maio de 2024. O pagamento começou em 18 de abril de 2024.

Washington

Os americanos podem reivindicar até US$ 500 em maio para residentes elegíveis na forma do programa Growing Resilience in Tacoma (GRIT), que oferecerá meio milhar de dólares a pelo menos 175 famílias durante um ano.

O objetivo é permitir que famílias com recursos limitados, renda limitada e empregadas (ALICE) tenham maior segurança e tranquilidade na comunidade de Tacoma e começará em abril de 2024, operando mensalmente até junho de 2025.

Para reivindicar, entre em contato com a Administração de Serviços Econômicos do Estado de Washington, o governo e o fundo Growing Resilience in Tacoma (GRIT) da United Way of Pierce County.

Existem quatro critérios de elegibilidade. São eles: Residir em um dos seguintes CEPs: 98444, 98445, 98405, 98408, 98409, 98418 ou 98404. Ser um funcionário ativo em Tacoma, Washington. Ter entre 18 e 65 anos Ganhe entre 100% e 200% do nível de pobreza federal e se você for o chefe da família, seus filhos devem ter entre 17 e 21 anos.