Paige Bueckers dá esperança aos fãs do Golden State após revelar a equipe Valkyries WNBA

Tele WNBA está contratando uma nova equipe em 2025. O Valquírias do Golden State foram revelados na terça-feira, marcando a primeira franquia de expansão para a liga desde o Sonho de Atlanta Em 2008.

As Valquírias serão a franquia “irmã” do Guerreiros do Golden State e espera-se que jogue todos os seus jogos em casa no Centro de perseguiçãoo reduto de Stephen Curry.

Paige Bueckers surpreende os fãs com um novo penteado ousado enquanto aparece em um jogo da NBA

Paige Bueckers, futura Valquíria do Golden State?

Os fãs adoraram o nome, o logotipo e as cores das Valquírias. Mas não foram apenas os fãs que admiraram; Assim o fez Paige Bueckers.

A postagem de Bueckers já fez com que todos os fãs de basquete ligassem os pontos. Ela ainda tem mais uma temporada em UConn antes que ela esteja programada para saltar para a WNBA. Ela provavelmente será uma das duas primeiras escolhas no Rascunho WNBA 2025com JuJu Watkins lutando com ela pelo primeiro lugar.

Isso colocaria as Valquírias em posição de pegar Bueckers ou Watkins. Mas não está definido, pois ainda não há qualquer indicação de que o Golden State receberá a primeira escolha geral. O Sonho acabou sendo elaborado quarto lugar geral em seu primeiro rascunho.