Paige Bueckers da UConn desencadeia o debate mais acalorado do esporte: Chet ou Odell?

UConné muito próprio Paige Bueckers fez uma pergunta curiosa para seus fãs em X: Fez Chet Holmgren fora de Odell Odell Beckham Jr. com seu catch and shoot estridente? Num jogo onde o OKC Trovão entrou em confronto com o Dallas MavericksHolmgren, uma estrela em ascensão de Gonzaga, conseguiu um passe de saída de cair o queixo de Jaylyn Williams, virou-se e acertou uma cesta de 3 pontos quando a campainha do primeiro quarto tocou. Os fãs ficaram com o queixo levantado do chão, assim como quando Beckham Jr. fez sua icônica recepção com uma mão contra o Dallas Cowboys de volta em sua temporada de estreia de 2014.

Adicionando um toque de tempero ao mundo dos esportes, a postagem de Bueckers acendeu um debate acalorado, cutucando a “mini-rivalidade” latente entre agentes livres Rios Austin e a NFLonde Rivers reivindicou em “O show de Pat McAfee” que NBA os jogadores são atletas supremos. “Onde estão os melhores atletas do mundo, somos nós,” Rivers se vangloriou, agitando o pote com uma afirmação ousada de que 30 jogadores da NBA poderiam facilmente fazer a transição para o NFLmas não vice-versa.

Paige Bueckers escolhe o coração em vez do hype

Longe da arena digital, Bückers está ganhando as manchetes por seus próprios movimentos estratégicos. Depois de uma montanha-russa de lesões, ela optou por continuar com o Huskies por mais um ano, apesar de ter uma chance clara de ser a primeira escolha no Rascunho da WNBA. Sua decisão deixou fãs e analistas se perguntando: por que deixar passar o draft? Simples: o vínculo e os negócios inacabados em UConn. “Eu simplesmente sinto que ainda não terminei aqui. Sinto que Deus ainda está escrevendo minha história aqui”, Bueckers compartilhou, sincero e esperançoso sobre seu futuro.

Enquanto olhamos para o próximo Rascunho da WNBAtodos os olhos estarão voltados Bückers e Kiki Iriafen de Stanford, ambos preparados para serem as principais escolhas. Mas, por enquanto, o mundo dos esportes continua a debater: quem é o verdadeiro MVP das capturas milagrosas? Chet ou Odell?