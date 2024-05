Paige Bueckers está chamando a atenção após a aparição surpresa no jogo dos playoffs da NBA

Paige Bueckers, a estrela em ascensão do basquete universitário está chamando a atenção mais uma vez, mas desta vez fora da quadra. Enquanto ela se prepara para mais uma temporada com o Huskies UConn, Bueckers recentemente fez uma aparição notável no Madison Square Garden para o Jogo do Knicks contra o Indiana Pacers.

A jovem atleta recorreu às redes sociais para partilhar a sua emoção, publicando fotos e vídeos da sua experiência memorável na icónica arena. Em uma série de postagens no Instagram e TikTok, Bueckers expressou sua gratidão pela oportunidade de assistir ao jogo.

Sua legenda no Instagram, “Obrigado NY.” acompanhado por instantâneos de sua aventura no MSG, atraiu a atenção de fãs e seguidores.

Além disso, seu vídeo no TikTok, mostrando sua primeira experiência no Garden por meio de uma dança animada, rapidamente se tornou viral, acumulando mais de oito milhões de visualizações e solidificando ainda mais sua presença na esfera digital.

Apesar de ser uma potencial escolha no recente draft da WNBA, Bueckers decidiu adiar sua carreira profissional por mais um ano, optando por continuar sua jornada universitária com os UConn Huskies em 2024.

Sua decisão de priorizar o desenvolvimento e o sucesso universitário foi recebida com expectativa e entusiasmo pelos fãs, que aguardam ansiosamente seu retorno às quadras para o que promete ser mais uma temporada notável.